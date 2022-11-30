現代人手一支手機，日常生活難以離開3C產品，許多上班族甚至必須數小時緊盯著電腦螢幕，導致眼睛視力下降、酸澀不舒服等問題，營養師楊斯涵指出，葉黃素和玉米黃素是2大護眼營養素，並列出天然食物攝取來源，包含含量最多的羽衣甘藍，以及菠菜、羅勒和香菜等。

楊斯涵在臉書粉專發文指出，葉黃素和玉米黃素都是天然的胡蘿蔔色素抗氧化劑，同時攝取可以達到互補效果，減緩不同波長的藍光對視網膜的傷害，避免老年性黃斑病變。美國食品藥品監督管理局（FDA）建議，葉黃素每日攝取量為6毫克，而美國視覺醫學基礎研究學會發表文獻報告則顯示，玉米黃素每日建議攝取量為2毫克。

不過該從哪些食物中攝取葉黃素和玉米黃素呢？楊斯涵表示，這2種營養素的天然食物來源，主要以深綠色蔬菜為主，以生食、100公克為單位，含量最高的第一名是羽衣甘藍，含有39.6毫克，第二名是菠菜，有12.2毫克，第三名則是羅勒和香菜，皆含有5.6毫克，第五名芝麻葉則含有3.6毫克。

除此之外，同樣以100公克為單位，在豆魚蛋肉類中，蛋黃含有1.1毫克，水果類則以柿子，含有0.8毫克，為主要來源。楊斯涵也提醒，葉黃素和玉米黃素都屬於脂溶性營養素，在料理的時候不妨淋上油脂一起入菜，就能增加吸收率。