明（1）日起室外空間、室外場所取消應全程佩戴口罩之規定，不過許多民眾對於「脫口罩」這件事各有不同看法。一位女網友表示，媽媽得知消息後原本相當興奮的分享資訊，沒想到稍後就感嘆還是要補充口罩庫存，她一問之下才知道，媽媽竟然不是怕病毒，而是為了遮擋女兒素顏，貼文曝光後引發熱議。

原PO在Dcard發文表示，當天媽媽開心的說，「剛好我們口罩剩一盒而已，應該不用再買很多了」，結果多看她一眼後馬上改變主意，覺得還是要再買一點口罩，原PO詢問難道是怕病毒？沒想到媽媽接下來卻說，「怕個頭，遮你素顏的臉」，正好經過的爸爸更再補一槍，「那等等再買個眼罩好了」。

對此，許多人紛紛回應，「這爸媽確認是親生的」、「戴口罩+眼罩就不用化妝了」、「再來一個耳罩就完美了」、「回他們，爸！媽！我的長相是遺傳你們的哦」、「親生的沒錯」、「我媽也是這樣說：反正你也還是會過敏啊～不如就一直戴著口罩好了，還會變美」。

事實上，雖然戶外口罩令放寬，不過中山醫學大學附設醫院兒童急診科主任謝宗學提醒，鬆綁後仍須注意個人衛生防護，尤其家中有3個月以下的嬰兒要特別注意，因為有些病毒在成人身上可能是輕症，但在嬰兒身上恐有嚴重併發症，甚至危及生命，因此家中成員若有出現呼吸道症狀，即使症狀輕微也建議要戴口罩。