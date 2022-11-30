「台中國際花毯節」將於12月3日至18日盛大開展，市府規畫交通措施，民眾可多多利用。（警方提供）

「台中國際花毯節」將於12月3日至18日盛大開展，市府規畫交通措施，民眾可多多利用。（警方提供）

一年一度山城地區的賞花活動「台中國際花毯節」將於12月3日至18日盛大開展，展期共計16天，東勢警分局除動員警民力全力執行交通疏導管制外，並運用設於東興派出所「交通流量管制中心」，即時監看人（車）潮最新狀況，以有效機動調度警民力加強交通疏導，強化「分流及截流管制」，期使花毯周邊車流順暢。

東勢警分局指出，鑑於國人因「嚴重特殊傳染性肺炎」無法出國旅遊，轉而實施國內旅遊，加上新社區道路條件限制，既有停車空間難以因應短期間大量遊客湧入需求，易造成交通壅塞，活動期間除編排交通疏導崗，動員警民力全力執行交通疏導管制外，並運用設於東興派出所「交通流量管制中心」，即時監看人（車）潮最新狀況，以有效機動調度警民力加強交通疏導，強化「分流及截流管制」，期使花毯周邊車流順暢。

警方另於展區聯合服務中心配有警力輪值駐守，宣導遊客各項預防犯罪措施並即時提供便民服務，提升為民服務的效能，增進警民關係。

東勢警分局表示，為因應本次活動，市府使用接駁車疏運遊客，平日除原有之豐原線、太原線外，更加碼提供1條捷運松竹接駁路線，假日再增加東勢線及會場環線，總共規畫5條免費接駁路線及8處外圍停車場，提供汽車1617格、機車2398格停車空間，讓民眾便利停車後輕鬆轉乘接駁車直達會場。

各接駁線分別從豐原轉運中心（第六月台）、太原（祥和）停車場、捷運松竹站、東勢河濱公園及花毯展區接駁總站發車，活動時間除了會場環線是巡迴接駁車，發車時間為09：00-17：00外，其他接駁站前往花毯展區的發車時間為08：00-14：30，另由花毯展區回程發車時間為10：00-17：00，平日約20-30分1班、假日約15-20分1班，活動期間坐滿即開車，減少民眾的候車時間。

東勢警分局籲請欲前往參觀的民眾，多加利用市府提供的免費接駁車服務，外縣市的民眾可至台鐵豐原站或臺鐵松竹站轉搭豐原線或松竹線，或至捷運松竹站轉搭松竹線前往會場。往年假日為賞花人潮高峰，從市區、北屯方向來的民眾，建議可利用太原（祥和）停車場、中興嶺營區停車場（郵局旁）停車後，轉乘太原線接駁車前往展區；豐原、東勢及石岡地區的民眾，則建議將車輛停放在豐原轉運中心、社會住宅停車場、東勢河濱公園、新社高中、新社區公所及新社環保公園等停車場，轉乘豐原線、東勢線或會場環線至展區。

東勢警分局長陳松寅貼心提醒，新社區周邊道路狹窄，活動期間將進行展區周邊道路管制，現場交管人員將視實際車流狀況彈性調整管制作為，並嚴加取締違規停車，請民眾配合現場交管人員指揮通行，並利用外圍停車場停車後再轉乘免費接駁車前往展區。