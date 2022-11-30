因應中央政策、地方產業趨勢及環境永續，營造優質產業環境，經濟部原本提出99公頃的褒忠工業區、遭建議進入二階環評，經濟部後來撤案後再提出268公頃的褒忠工業區，但農委會代表今天在環評大會審查中仍有異見，「希望更有共識之後再來考量」，今天通過環評大會進入二階環評。

開發單位表示，為配合台商回台土地需求，因應中央政策、地方產業趨勢及環境永續，營造優質產業環境，促進土地資源有效利用，增加就業機會及帶動地方繁榮，因此提出在褒忠鄉潮洋厝段407 計畫位置地號等158筆土地，面積約268.67公頃的褒忠工業區。

開發單位指出，考量台商回流、在地農產業升級需求，鏈結在地農產加工， 協助產銷及運輸物流，建構農業科技機械等農業科技產業化聚落，並排除具有高污染性製程，以兼顧環保與經濟發展目標。

農委會代表表示，針對引入農業加值產業農委會正面看待，但農產業廠商會比一般工廠土地需求少，認為面積應核實評估後再推動。

環評大會最後要求開發單位應就計畫基地規劃位置、範圍及開發規模加強與農業主管機關溝通協調後，並決議進入二階環評。