台中一名洪姓男子透過交友軟體認識學妹，兩人當天就發生性關係，洪男用手機拍下2人激戰過程，事後以性愛影片逼迫學妹再次發生性行為，甚至傳訊恐嚇「17次，學校口交口爆扣1次，打砲口爆2次，多P扣3次」，並在學校司令台樓梯等處性侵學妹3次得逞。法官審酌洪男犯後與學妹和解，依犯強制性交罪，3罪合併處1年10月徒刑，緩刑4年，期間提供240小時義務勞務，可上訴。

據判決書指出，洪男於去年11月透過交友軟體「GOOD NIGHT」結識學妹，兩人並於同日在洪男住處發生性行為，過程中洪男以手機錄下過程。之後洪男多次向學妹邀約均遭拒絕，洪男於12月4日傳送恐嚇「學妹這麼不守信用學長決定也要學習學妹的精神了」、「那你就聽話，不然就是這樣，聽一個月就好，之後保證讓你無憂無慮」、「16個影片+照片，要算幾次你說吧」、「次數約完就刪光不聯絡，啊妳藥可以開始吃了」等語，又傳送兩人性愛影片及照片給學妹後，傳訊「原本妳乖乖約，時間到我也不會復原的，啊結果妳在那邊」、「17次，學校口交口爆扣一次，打砲口爆2次，多P扣三次」等語，暗示學妹若不與其發生性行為，則不會將影片及照片刪除。

學妹心生畏懼，害怕洪男向他人散布照片及影片，於深夜到學校司令台、體育館地下室樓梯與洪男3度發生性行為，事後學妹不甘受辱報警處理，檢察官依強制性交罪起訴洪男。

法官審理時，洪男坦承犯行，並與學妹達成和解，法官考量洪男對學妹性自主權侵害之程度、犯罪手段等情節尚屬非重，審酌犯罪情狀在客觀上顯非不可憫恕，予酌減其刑，依犯強制性交罪，3罪合併處1年10月徒刑，緩刑4年，期間提供240小時義務勞務，可上訴。