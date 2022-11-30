勵馨基金會台東分所舉辦「台東男人，男說難說」線上特展。（莊哲權攝）

勵馨基金會台東分所舉辦「台東男人，男說難說」線上特展。（莊哲權攝）

勵馨基金會台東分所舉辦「台東男人，男說難說」線上特展。（莊哲權攝）

勵馨基金會台東分所舉辦「台東男人，男說難說」線上特展。（莊哲權攝）

男子有淚不輕彈？勵馨基金會台東分所舉辦「台東男人，男說難說」線上特展，蒐集台東9個不同工作領域的男性，訴說他們如何表現自己的脆弱，透過這次台東男性生命故事特展，期盼打破男性陽剛特質的迷思，提醒台東男勇敢面對自己的情緒，並且找到對人求助。

喜歡獨自上廁所的台東南王消防分隊8年級林吳中傑說，分隊只有舊式男廁，小便斗沒有隔間，讓他上廁所覺得有壓力，無論男女都對自己身體保有隱私權，他也提到，這個世代的消防隊們不必是陽光男孩或消防猛男，而是一群肯定自我特質的團隊。

勵馨基金會台東分所辦理「台東男人.男說難說」特展，蒐集了台東9個不同工作的男性，有的是突破傳統性別刻板印象的職業，如護理師、教保員等，此外，也有許多工作不允許男性展露自己的情緒，尤其在傳統中被認為較為陽剛的職業如軍警、消防員。

台東縣政府社會處表示，許多統計也顯示，男性並非想像中那麼幸福無憂，男性家暴受害人已超過4分之1，甚至逼近3成，說明家庭暴力受害者雖以女性居多，但也愈來愈多男性受暴，卻礙於男性自尊難以啟齒，父權並不只是指壓迫女性，其實也影響著男性的生活。

勵馨指出，透過這次與台東縣政府合作辦理台東男性生命故事特展，期待台東男性能夠勇敢面對自己的情緒，情緒一但無法紓壓，就會像蒸氣鍋一樣噴出來時可能會傷到周遭。因此當有需要時，坦承自己需要協助，這不是件沒面子的事情。

其次是建立自己的資源清單與重要他人，找到對的人求助是1件重要的事情，不管是全國保護專線113，或是男性關懷專線0800-013-999，都是陪伴的好朋友，鼓勵男子有淚輕輕彈。