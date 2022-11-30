渡過今年的谷底，建通(2460)明年營運可望轉佳，建通總經理何易霖表示，明年消費性產品持平且稍微向上，但異形導體銅材及新能源車等產品出貨可望明顯放量，明年營收會比今年好，毛利率及獲利亦有望比今年好。

建通今天參加證交所法說會，建通為端子廠，產品應用以家電端子居多，佔今年前3季營收比重約81.12%，為提升競爭力，公司以自家銑削精工技術，切入異型導體銅材加工，雖然今年業績受到全球總經大環境不佳、家電產品需求不振等因素影響，建通前3季稅後虧損3783萬元，每股淨損0.23元，但公司異形導體銅材今年下半年出貨已見增長，可望成為明年營運成長動能。

何易霖表示，新能源車、電子行業的快速發展，電子部件的小型化，新能源車連接器高功率化，對高性能銅合金的異型導體銅材需求逐步提高，採用異型導體銅材設計制造特殊連接器，其沖壓製程可實現高效率和高品質的生產，今年新增出貨客戶如：怡得樂、惟精、 KINETIC…等，今年異形導體銅材佔營收比重約0.04%，預估明年佔比可望達個位數以上。

隨著高性能異型導體銅材需求逐步提升，建通集團台灣廠建置特殊新型銅材煉製廠且預計於2023年第2季試車煉製，並生產異型導體銅材，採用壓延、銑削工藝，滿足市場對於各種類異型導體銅材需求。

在新能源車方面，何易霖表示，新能源車帶動高壓連接器的大幅成長，其元件大多為機加工件，尤其在中國市場，新能源車的成長速度遠高於全球其他國家，機加工件的需求強勁，公司也已涉入此類產品，並透過客戶作成成品，現送車廠認證(tier 2)，今年車用產品佔比約7%，明年有機會達9%到10%。

建通今年資本支出約2.5億元到3億元，明年約4億元到5億元。

展望未來，何易霖表示，消費性產品在短期2到3年要回到之前是蠻難，不過明年有機會持平或微幅向上，但異形導體銅材及新能源車等新產品出貨放量，只要大環境沒有更大的變化，明年營收及獲利都有機會比今年好。