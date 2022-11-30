美國總統拜登周二高興地宣布汽油、服飾和家電產品價格持續下滑是「節日季的好消息」，但也表示通膨仍需時間才能回復至正常水準。

拜登在SKI Siltron CSS位於密西根州的半導體工廠發表談話時表示，他的重點仍是處理因供應鏈中斷和俄烏戰爭而惡化的通貨膨脹，也將努力為製造業創造更多高薪的工作機會。

拜登表示：「感謝老天，生鮮超市的通膨開始放緩，而衣服、電視和電器等商品價格也持續下滑，這對年終的節日季來說是個大好消息」，他並表示生產商的成本也在下降。

雖然美國的汽油價格已回復到俄烏戰爭爆發前的水準，已較今年夏天創下的高峰下跌1.50美元/加侖，並持續走跌，但拜登表示仍需取得更多進展，「雖然這些價格已經下跌，但還不夠低，讓通膨回到正常水準還需要一些時間，我們非常關注這一點」。

不過，白宮此前已提出警告，如果工會拒絕與鐵路公司達成勞動合約協議，美國的物價可能再次飆漲。