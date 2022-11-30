許多人都希望能夠賺取更多財富，讓自己過上更舒適的日子，《靈匣網》運勢專欄指出，天秤座、獅子座、牡羊座、金牛座在未來2年將會輕鬆賺大錢，正財運、偏財運都極強，甚至在職場上都能得到主管的青睞並且升職加薪。

▍第四名：天秤座

未來2年，天秤座的財運一路飆升，財富將會越積越多，正財與偏財可說是扶搖直上，幾乎沒有困難降臨，連主管、同事、客戶間也是好評連連，財運方面會有不錯收獲，在工作上有亮眼的表現，會有大筆獎金入口袋，這個賺錢的黃金時機，一定不要錯過。

▍第三名、獅子座

未來2年，是獅子衝刺的大好時機，事業發展可說是風生水起，和同事、主管相處融洽，不管是談合作、合約都能溝通順利，也能如願取得合作案，這也使他們獲得加薪升職的機會特別高，有望成為團隊裡的領導者，而在人際關係方面，公司聚會上會結識到各種專業人士，都有機會成為貴人，在事業上能更加事半功倍。

▍第二名、牡羊座

未來2年，牡羊座不只整體運轉好、財運更是勢如破竹，工作上順風順水、屢創佳績，公司主管讚賞有加，也比從前更重視他們，給予加薪升職的回報，待業者也會在此時應徵上理想的公司，且福利、待遇薪資皆非常優異。

▍第一名、金牛座

未來2年，金牛座命中帶財，財運非常的旺，一方面是工作穩定，收入變多，加上意料之外的偏財運也當仁不讓，另一方面金牛座也很懂得守財，懂得把錢花在刀口上，或是拿去投資理財、賺取紅利，如此旺盛的財運，又加上努力開源節流，可以提早實現財富自由。