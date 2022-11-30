高市運發局長侯尊堯指出，產業跨界整合，有助於擴大運動群眾，真正推動運動品牌的永續經營。（柯宗緯翻攝）

「運動產業升級實驗論壇」今（30）日在高雄登場，邀請產官學體界齊聚，期待串連運動場館、商品、活動、行銷，以產業鏈共同推動方式，打造獨一無二的高雄運動城市品牌價值。高市運發局長侯尊堯指出，產業跨界整合，有助於擴大運動群眾，真正推動運動品牌的永續經營。

今論壇邀請8位各領域的優秀講者，包含知名運動品牌DA VILLAGE的創辦人許明翰、高雄世運LOGO設計的教授林宏澤等，講題囊括運動產業的創業心得、運動商品的開發歷程、國家賽事與職業賽事視覺設計的創意發想，以及賽事規畫與周邊附加價值的分享。

高市運發局長侯尊堯提到，澄清湖棒球場，搭配捷運黃線通過及職棒第六隊的進駐契機，在10月份都市計畫審議委員會通過了運動休閒園區的布局，未來可以期待澄清湖棒球場的轉型。

侯尊堯指出，光是著重賽事辦理現場跟培訓選手場地，對運動產業的串接是不足的，且賽事資訊不夠開放、培訓資源永遠貧乏等問題，間接影響運動產業的長遠發展，因此期待推動產業跨界整合，以推動運動品牌的永續經營。

論壇承辦人趙思行（左）曾辦理今年2022高雄龍舟賽等活動。（柯宗緯翻攝）

辦理今年2022高雄龍舟賽等活動的鮮奇樂整合行銷公司總監趙思行，以「如何規畫體育活動賽事及提升周邊附加價值」為題進行分享，希望能帶動在地行銷、設計與運動領域，共同激盪更多創意。

鮮奇樂作為高雄第一個把行銷與賽事結合、為運動行銷及視覺發聲的企業，除舉辦賽事，也重視周邊相關聯名活動規畫，在今年度的高雄SUP國際邀請賽中，還與知名手搖飲業者三分春色聯名，賽事當天參與人次拉高至去年10倍以上，為運動行銷寫下成功範例。