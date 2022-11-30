圖為2015年9月，習近平、江澤民出席紀念中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利70周年大會。 (中新社)

中共前領導人江澤民今午12時13分在上海逝世，享耆壽96歲。圖為江澤民（左）與胡錦濤交談。（中新社資料照片）

快訊／中共前領導人江澤民逝世 享耆壽96歲 @ChinaTimes ​

根據新華社報導，中共前領導人江澤民今午病逝。

報導指出，江澤民患白血病合併多臟器功能衰竭，搶救無效，於2022年11月30日12時13分在上海逝世，享耆壽96歲。

江澤民1926年8月17日出生於江蘇揚州，上海交通大學畢業。1989年當選中共中央委員會書記，1993年當選中國國家主席，全面掌控黨、政、軍，成為中國大陸第三代領導人，2002年後逐步交棒給胡錦濤，2005年3月正式卸下中央軍事委員會主席職務。退休後江澤民大部分時間都留在上海。

報導稱，江澤民是中共黨內、解放軍、中國各族人民公認的享有崇高威望的卓越領導人，偉大的馬克思主義者，偉大的無產階級革命家、政治家、軍事家、外交家，久經考驗的共產主義戰士，中國特色社會主義偉大事業的傑出領導者，中共的第三代中央領導集體的核心，「三個代表」重要思想的主要創立者。

報導中詳細描述江澤民的成長、求學、工作經歷和退休後的生活狀況。其中一段提到，「1989年春夏之交我國發生嚴重政治風波，江澤民同志擁護和執行黨中央關於旗幟鮮明反對動亂、捍衛社會主義國家政權、維護人民根本利益的正確決策，緊緊依靠廣大黨員、幹部、群眾，有力維護上海穩定。」

報導稱，江澤民逝世，對中共、解放軍和中國各族人民是不可估量的損失。中共黨中央號召，全黨全軍全國各族人民化悲痛為力量，繼承江澤民同志的遺志，以實際行動表達悼念。