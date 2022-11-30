中職年度頒獎典禮30日登場，統一獅個人獎唯一代表陳傑憲生涯首獲外野手金手套、最佳九人則是完成3連霸，他坦言拿下金手套對自己意義重大，「覺得自己努力沒有白費。」過去因在內野失誤頻頻而被網友嘲諷開了「四爺營造」，他也笑說，現在可以退出營造商了。

陳傑憲原本是以內野手進軍職棒，但在內野守備不穩定，後來教練團將他移防外野，攻擊端都有穩定表現，讓他蟬聯最佳九人外野手3連霸，今年則在守備方面獲得青睞，讓他生涯首度獲獎。

「這個獎對我意義很重大。」陳傑憲表示，過去外界都說他是「拿棒子守備的選手」，還幫他、范國宸、林立娶了「四爺營造」、「國宸建設」、「大樓林立」等封號嘲諷他們，今年在守備端獲得肯定，他開玩笑說：「現在2個建商已經退出群組了，其實林立今年也守得不錯，只是對手太強。」

陳傑憲坦言，今天能拿到獎項，這段過程十分艱難，過去在內野時守備發生失誤時真的很煎熬，「你打全壘打可能不能幫助到球隊，但失誤可能會害了球隊，每天壓力都很大，當初轉外野也覺得是被丟出來。」

他透露，那時總教練林岳平曾開玩笑跟他說：「你外野再守不好就剩coach了。」，「現在會覺的自己的努力沒有白費。」陳傑憲也希望明年能夠在金手套完成連霸，「今年外野手競爭真的太高了，所以要把自己做好，最佳九人也要維持下去，繼續穿帥帥的。」

陳傑憲還自曝得知得獎時自己正在上廁所，當時興奮的開門向在外面的老婆報喜訊，而目前身為準爸爸的他明年四月將升格成為人父，有了寶貝兒子也讓他感覺責任感更重，也會想得更遠。