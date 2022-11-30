中原大學與桃園航空城公司簽署合作備忘錄助桃園產業升級。（中原大學提供／呂筱蟬桃園傳真）

中原大學協助推動桃園航空城及亞洲·矽谷計畫，與桃園航空城公司簽署合作備忘錄，雙方將攜手合作，以機場經濟帶動產業發展，透過創新技術與國際人才交流，期盼達到推動產業升級、提升高端科技能量，為大桃園地區產業發展注入新能量。

簽約儀式由中原大學校長李英明與桃園航空城公司董事長陳錫禎代表簽約，雙方共同承諾進行產學研合作，李英明表示，推動桃園航空城對政府是非常重要的產業經濟政策，中原以理工起家，擁有豐沛的研發與產學合作能量，除了在教育、學術持續傳承與創新，也肩負繼往開來的使命及責任。中原大學期望與桃園航空城推動緊密結合，不論在產學、研究都能具體合作與深化，同時增加學生至企業實習、見習或專題實作機會，助桃園航空城發展一臂之力，透過產學研究、實務學習、職能培訓、知能養成等各層面進行人才培育，也為桃園產業引入泉源，為地方發展盡一份在地大學的心力。

陳錫禎則說，做為國門樞紐，桃園航空城現正與國際大廠聯手推動「數位青埔‧智慧航空城」計畫，並且成立「亞洲．矽谷創新研發中心」，鼓勵產業跨域結盟。桃園航空城很榮幸有機會與中原大學合作，期望透過各種合作機制，有效利用桃園地理優勢，整合科技創新之能量，發揮相關產業之聚落效益，創造互利雙贏。