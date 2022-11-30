新竹縣、苗栗縣是兄弟縣，除了地理位置相鄰，也都有東方美人茶、柑橘等農特產品，新竹縣長楊文科29日邀請苗栗縣長徐耀昌，一同造訪峨眉鄉徐耀良茶園，品嘗被譽為「茶王」的徐耀良所製作的東方美人茶，交流東方美人茶的產銷、推廣等意見。

農業處指出，新竹縣種植茶樹面積約400公頃，苗栗縣則約270公頃，竹、苗具有得天獨厚的氣侯與地理環境，製作出來的東方美人茶不僅遠近馳名，更享譽國際。

徐耀昌住在東方美人茶的故鄉頭份市，頭份市隔壁的峨眉鄉，又有一名茶王徐耀良，製作的東方美人茶屢屢獲得評鑑特等獎。楊文科打趣地說，徐耀昌和徐耀良就是「異父異母」的兄弟，彼此久仰許久但從未見過面，因此新竹縣府特別安排到峨眉鄉，和徐耀良一起品茗，交換有關東方美人茶的想法。

徐耀昌表示，這次到峨眉鄉品嘗東方美人茶，除了推廣東方美人茶之外，也希望竹、苗種植、製作茶葉的技術都能緊密地交流、提升。

茶王徐耀良指出，此次泡的茶為今年夏天獲得評鑑特等的茶，能夠有這般高品質屬可遇不可求。因為氣候變遷，今年的小綠葉蟬數量減少許多，因此要運用生態工法，像是人工拔草等方式，維持小綠葉蟬的數量，茶葉的滋味和香氣才能比較濃郁。