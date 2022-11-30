日前，第二屆「兩岸共同市場海河論壇」在天津舉辦。來自海峽兩岸的知名專家學者，圍繞「打造兩岸共同市場——深化兩岸港口城市合作」的論壇主題，通過「線上+線下」的方式，開展深入交流研討。國務院台辦副主任潘賢掌發表視頻致詞，天津市委常委冀國強出席活動並致詞。

潘賢掌表示希望兩岸專家學者，助推兩岸各領域融合發展邁上新臺階，更好造福兩岸人民。（圖／常亮攝）

潘賢掌在致辭中表示要錨定高質量發展，共同探索打造兩岸共同市場的新方法新路徑，為臺灣企業融入大陸市場新發展的格局、參與高質量發展提供機遇和空間。深化兩岸各領域融合發展，打造兩岸共同市場的基礎。推動兩岸關係和平發展。海河論壇是深化津臺合作發展的大平台，希望兩岸學者和業界人士圍繞論壇主題建言獻策，助推兩岸各領域融合發展邁上新臺階，更好造福兩岸人民。

冀國強表示希望借助兩岸共同市場海河論壇這一平臺，繼續鞏固津臺良好的經濟合作基礎。（圖／常亮攝）

冀國強表示。近年來天津市政府大力營造市場化、法治化、國際化營商環境，天津已經成為台商投資大陸北方的重要聚集地和回報率最高的地區之一。希望借助兩岸共同市場海河論壇這一平臺，繼續鞏固津臺良好的經濟合作基礎，以港口經濟為切入點，創造兩岸港口互動合作的新模式、新路徑，為打造兩岸共同市場作出積極探索，為促進兩岸經濟交流合作、深化兩岸各領域融合發展作出新貢獻。

臺灣兩岸共同市場基金會董事長詹火生在致辭中表示，本屆論壇主題聚焦港口經濟，在傳承兩岸共同市場理念的同時，得以向更廣大區域經濟範圍拓展和延伸。在當前形勢下，兩岸應進一步密切合作、優勢互補、積極攜手、共創新局，以前瞻性眼光共同建構兩岸共同市場。

論壇期間，兩岸30多位專家學者，包括兩岸共同市場基金會顧問高孔廉等臺灣學者和來自中國社科院、商務部研究院、上海社科院等研究機構以及清華大學、南開大學、天津大學、廈門大學、天津師範大學等高校學者，與全國臺企聯榮譽會長、天津市臺企協會榮譽會長丁鯤華等企業界代表，進行了主旨演講和研討交流，推動形成共識。與會嘉賓還集體觀看了在津臺企風采視頻短片，天津港集團有限公司負責同志介紹了企業發展情況。本屆論壇由海峽兩岸關係研究中心、兩岸關係南開大學研究基地、天津市臺灣同胞投資企業協會、臺灣兩岸共同市場基金會共同主辦。