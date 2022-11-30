快訊／中共前領導人江澤民逝世 享耆壽96歲

中共前領導人江澤民今(30日)在上海病逝，享耆壽96歲。新華社也隨即公布治喪委員會名單，主委為現任中華人民共和國最高領導人習近平。江澤民治喪委員會名單如下：

主任委員：習近平。

委員：李克強、栗戰書、汪洋、李強、趙樂際、王滬寧、韓正、蔡奇、丁薛祥、李希、王岐山、馬興瑞、王晨、王毅、尹力、石泰峰、劉鶴、劉國中、許其亮、孫春蘭（女）、李乾傑、李書磊、李鴻忠、楊曉渡、何衛東、何立峰、張又俠、張國清、陳文清、陳吉寧、陳敏爾、胡春華、袁家軍、黃坤明、胡錦濤、朱鎔基、李瑞環、吳邦國、溫家寶、賈慶林、張德江、俞正聲、宋平、李嵐清、曾慶紅、吳官正、李長春、羅幹、賀國強、劉云山、張高麗、劉金國、王小洪、曹建明、張春賢、沈躍躍（女）、吉炳軒、艾力更·依明巴海、萬鄂湘、陳竺、王東明、白瑪赤林、丁仲禮、郝明金、蔡達峰、武維華、魏鳳和、王勇、肖捷、趙克志、周強、張軍、張慶黎、劉奇葆、帕巴拉·格列朗傑、董建華、萬鋼、何厚鏵、盧展工、王正偉、馬飚、陳曉光、梁振英、夏寶龍、楊傳堂、李斌（女）、巴特爾、汪永清、蘇輝（女）、鄭建邦、辜勝阻、劉新成、何維、邵鴻、高雲龍、田紀云、遲浩田、王樂泉、王兆國、回良玉、劉淇、吳儀（女）、曹剛川、曾培炎、王剛、劉延東（女）、李源潮、馬凱、李建國、范長龍、孟建柱、郭金龍、楊潔篪、陳希、陳全國、郭聲琨、王漢斌、何勇、杜青林、趙洪祝、尤權、王丙乾、鄒家華、彭珮雲（女）、周光召、李鐵映、許嘉璐、蔣正華、顧秀蓮（女）、熱地、盛華仁、路甬祥、烏云其木格（女）、華建敏、陳至立（女）、周鐵農、司馬義·鐵力瓦爾地、蔣樹聲、桑國衛、王勝俊、陳昌智、嚴雋琪（女）、張平、向巴平措、張寶文、唐家璇、梁光烈、戴秉國、常萬全、韓杼濱、賈春旺、任建新、宋健、胡啟立、王忠禹、李貴鮮、張克輝、郝建秀（女）、徐匡迪、張懷西、李蒙、廖暉、白立忱、陳奎元、阿不來提·阿不都熱西提、李兆焯、黃孟复、張梅穎（女）、張榕明（女）、錢運錄、孫家正、李金華、鄭萬通、鄧樸方、厲無畏、陳宗興、王志珍（女）、韓啟德、林文漪（女）、羅富和、李海峰（女）、陳元、周小川、王家瑞、齊續春、馬培華、劉曉峰、王欽敏、李尚福、劉振立、苗華、張昇民、李作成、傅全有、於永波、王克、陳炳德、李繼耐、廖錫龍、喬清晨、靖志遠、趙克石、吳勝利、馬曉天

（以下按姓氏筆劃排序）

丁向群（女）、丁興農、丁學東、於文明、於立軍、於吉紅（女）、於會文、於旭波、才讓太、萬敏、萬立駿、馬漢成、馬永生、馬建華、馬須倫、馬哲文、馬曉偉、馬崇賢、王可、王寧、王成、王江、王軍、王凱（河南）、王凱（解放軍）、王健、王浩、王強、王鵬、王曦、王廣華、王仁華、王文全、王文濤、王予波、王正譜、王東海、王立岩、王永紅、王偉中、王旭東、王抗平、王志剛、王志軍、王秀斌、王君正、王忠林、王受文、王建武、王春寧、王思東、王庭凱、王賀胜、王莉霞（女）、王曉雲（女）、王曉暉、王祥明、王祥喜、王清憲、王蒙徽、王新偉、王嘉毅、王慧敏、韋韜、巨乾生、毛偉明、毛超峰、方永祥、方紅衛、尹弘、鄧力平、鄧亦武、鄧修明、艾爾肯·吐尼亞孜、石玉鋼、石正露、盧紅（女）、盧東亮、葉建春、申長雨、田國立、由喜貴、史耀斌、付文化、付剛峰、白呂、白濤、叢亮、包鋼、馮飛、邢善萍（女）、吉林、曲青山、曲瑩璞、呂軍、朱天舒、朱文祥、朱永新、朱芝松、朱國賢、朱鶴新、任振鶴、任鴻斌、任德奇、莊國泰、莊榮文、劉寧、劉偉（全國社保基金）、劉偉（吉林）、劉昆、劉珺、劉捷、劉強、劉小明、劉石泉、劉發慶、劉仲華、劉連舸、劉青松、劉國躍、劉明忠、劉學新、劉建超、劉思揚、劉俊臣、劉洪建、劉結一、劉振芳、劉桂平、劉烈宏、劉愛力、劉海星、劉煥鑫、劉敬楨、齊玉、關志鷗、江毅、江金權、湯廣福、湯耀卿、安偉、許勤、許甘露、許昆林、許學強、許憲平、農生文、孫斌、孫向東、孫金龍、孫金明、孫紹騁、孫梅君（女）、孫新陽、陰和俊、紀斌、嚴金海、杜占元、杜江峰、李屹、李偉、李利、李斌、李讜、李群、李小鵬、李小新（女）、李凡榮、李雲澤、李鳳彪、李文堂、李文章、李玉超、李術才、李石松、李樂成、李兆宗、李紅軍、李邑飛、李賢玉（女）、李國英、李明俊、李明清、李金發、李建榕（女）、李榮燦、李炳軍、李橋銘、李曉紅、李鉞鋒、李家超、李鵬翼、李殿勳、李靜海、李儒新、楊杰、楊誠、楊斌、楊震、楊發森、楊志亮、楊學軍、楊振武、楊晉柏、連茂君、肖川、肖培、時光輝、吳浩、吳清、吳強、吳孔明、吳漢聖、吳亞男、吳政隆、吳俊寶、吳勝華、吳曉軍、吳朝暉、吳富林、吳燕生、邱勇、何平（中國記協）、何平（解放軍）、何宏軍、何雅玲（女）、余劍鋒、余艷紅（女）、谷澍、鄒磊、鄒加怡（女）、應勇、辛保安、閔宜仁、汪東進、汪海江、沈瑩（女）、沈丹陽、沈方吾、沈春耀、沈曉明、懷進鵬、宋志勇、宋魚水（女）、宋曙光、張工、張偉、張林、張政、張晶、張鳳中、張文兵、張玉卓、張冬辰、張慶偉、張安順、張紅兵、張克儉、張宏森、張雨浦、張國華、張忠陽、張金良、張建民、張春林、張榮橋、張桃林、張曉崙、張海迪（女）、張嬰元（女）、張超超、張智剛、張福海、張碧湧、陸昊、陸國強、陸治原、陳剛、陳旭（女）、陳杰、陳寅、陳雍、陳一新、陳小江、陳四清、陳永奇、陳宏敏、陳建文、陳瑞峰、陳肇雄、陳德榮、努爾蘭·阿不都滿金、林武、林向陽、林克慶、林松添、林毅夫、杭義洪、易綱、易會滿、易煉紅、羅文、羅強、羅熹、羅東川、羅照輝、竺延風、金東寒、金壯龍、金湘軍、周乃翔、周長奎、周志鑫、周建國、周祖翼、鄭和、鄭慶東、鄭學選、鄭柵潔、鄭雁雄、鄭新聰、孟凡利、孟振平、孟祥鋒、趙龍、趙東、趙剛、趙歡、趙一德、趙衝久、趙曉哲、郝鵬、胡中明、胡文容、胡玉亭、胡昌升、胡和平、胡靜林、胡衡華、柯瑞文、鐘紹軍、信長星、侯凱、侯建國、俞慶江、俞建華、俞培根、施小琳（女）、施金通、姜輝、姜國平、姜信治、洪慶、祖力亞提·司馬義（女）、祖雷鳴、費東斌、費高雲、姚林、賀榮（女）、賀一誠、賀東風、賀軍科、駱惠寧、秦剛、秦樹桐、袁潔、袁古潔（女）、袁華智、夏偉東、夏林茂、錢文揮、錢智民、鐵凝（女）、倪虹、倪岳峰、徐輝、徐麟、徐樂江、徐西盛、徐忠波、徐起零、徐留平、徐德清、殷勇、翁祖亮、凌煥新、高雨、高翔、高大光、高志丹、高潤霖、郭芳（女）、郭元強、郭寧寧（女）、郭永紅（女）、郭竹學、郭樹清、郭普校、唐一軍、唐仁健、唐登傑、諸葛宇傑、黃如（女）、黃銘、黃強、黃玉治、黃旭聰、黃守宏、黃志堅、黃志強、黃建發、黃曉薇（女）、黃潤秋、黃路生、曹志安、曹建國、曹淑敏（女）、龔正、龔旗煌、常進、常丁求、崔玉忠、崔永輝、庹震、康義、章建華、梁言順、梁惠玲（女）、諶貽琴（女）、彭純、彭佳學、葛巧紅（女）、董軍、董衛民、蔣旭光、蔣作君、韓俊、韓文秀、韓立平、韓立明（女）、韓國啟、覃偉中、景建峰、景俊海、喻紅秋（女）、程麗華（女）、傅華、傅奎、傅愛國、焦紅（女）、童建明、普布頓珠、曾毅、曾益新、曾贊榮、溫剛、溫樞剛、謝春濤、藍曉、藍天立、藍佛安、樓陽生、雷凡培、雷鳴山、虞愛華、慎海雄、竇賢康、蔡允革、蔡麗新（女）、蔡希良、蔡劍江、裴金佳、嘎瑪澤登、廖林、譚成旭、譚瑞松、繆建民、黎湘、潘岳、潘功勝、穆虹、戴厚良、魏文徽。