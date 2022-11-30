大順路段施工期程。（翻攝照片／高雄洪靖宜傳真）

高雄輕軌繼C20~C24車站通車後，工程持續向東推進，預計今年12月6日起於大順路段開始陸續架設施工圍籬，並進行輕軌工程部分路段箱涵改建、龍華橋改建及輕軌結構主體等工程，預計明年底完工通車，達成「輕軌成圓」目標。

高雄輕軌繼C20台鐵美術館站至C24愛河之心站10月通車後，工程持續向東推進，捷運局規劃為3段工區進場架設施工圍籬，包含今年12月6日起大順一路「博愛路至民族路」；12月12日起「民族路至九如路」、明年1月3日起大順三路「九如路至中正路」。

為降低輕軌二階工程大順路段向東推進施工造成交通影響，捷運局說，高雄市副市長林欽榮於工程施工前，數度召集相關局處及輕軌施工團隊等單位，進行跨局處協調；並指示市府團隊汲取先前輕軌美術館路及大順路段施工時的合作模式與經驗，於輕軌施工前要妥善規劃施工時程、交維措施、改道宣導、警力及義交部署、沿線停車規劃資訊、保護沿路雨豆樹木植生條件規劃等，並加強與當地里長及社區住戶宣導施工訊息並溝通說明。

另外，近期同步召開「高雄市政府公有樹木修剪維護諮詢會」會議，以妥善保護大順路沿線路隔島上雨豆樹木以及降低施工期間對周邊交通的衝擊。

捷運局表示，施工期間大順路沿線將取消路邊汽、機車停車格位，並設置汽車臨停彎與公車彎，維持雙向各2線車道通行，施工圍籬採分區陸續架設，另外，因應大順一路南側有百貨商圈及美式大賣場，預計年底節日至農曆春節期間有龐大車流量，該路段南側先規劃為可移動式圍籬。於農曆春節前將施工圍籬退縮至中央分隔島緣石邊界，並增加東行方向維持原有3個寬幅，俟農曆春節連假結束後，施工圍籬再恢復至原規劃圍設位置。

捷運局進一步表示，大範圍改道牌面已設置完成，並規劃於施工段路口配置義交引導車流，也與區公所合作加強與當地里長及社區溝通說明，讓施工期的交通衝擊降到最低。另外，也特別呼籲，行經施工路段請用路人依工區限速時速30公里減速通行，並依標誌標線行駛，並多利用鄰近東西向替代道路，提早改道。