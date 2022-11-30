為向外界推廣台灣股市期權策略指數應用發展，台灣證券交易所、元大證券、台灣期貨交易所及台灣指數公司將於12月2日舉辦「發行量加權指數掩護性台指買權價外5％報酬指數」暨ETN產品發表會，由元大證券首度發表「發行量加權指數掩護性台指買權價外5％報酬指數ETN」(02001S)，期望透過專題分享以利各界更加了解期權策略指數及商品特色。

台指公司表示，「策元大加權策略N」即追蹤證交所、期交所與台指公司共同合作發布「發行量加權指數掩護性台指買權價外5％報酬指數」。本指數透過長期持有發行量加權股價指數成分股所代表的加權報酬指數作為多頭部位、並賣出期交所的價外5％近月台指買權契約，藉由設定停利點犧牲超額報酬的機會換取權利金，在股市下跌或盤勢波動不大時有機會增添收益，以期對投資績效產生「掩護」效果。

參考Bloomberg資訊，統計截至今年10月，全球以掩護性買權（Covered Call）策略指數所發行的ETN規模合計達6.8億美元，以美國及韓國為主要市場。本次「策元大加權策略N」則是國內首檔期權策略型ETN，運用指數引進國際掩護性買權（Covered Call）投資策略，為投資人在市場風險波動環境下，降低投資風險，穩中求益。