CBRE世邦魏理仕台灣分公司董事總經理朱幸兒說，2022年房市交易量明顯緊縮，2023年諸多利空因素，又面臨預售屋禁轉法案極有可能通過，可謂是十面埋伏，投資人應更加謹慎。朱幸兒說，明年兩岸不確定性、升息等利空因素，加上預售屋禁轉法令，一旦通過，絕對是房市震撼彈，2023年是十面埋伏的1年，預期明年度房市價量都有機會下修。

世邦魏理仕台灣研究部主管李嘉玶表示，今年以來保險業者共投入新台幣逾196億元於工業地產市場，創下歷來單年最高投資金額。以成交案例來看，包含富邦人壽購入新竹工業區土地，中國人壽與台灣人壽分別買下內科與青埔整棟廠辦大樓，以及南山人壽買進台中工業區廠房，這些投資案的共通點便是建物已有知名企業承租，或已取得潛在租戶的承租意向書，因此能以未來長期穩定租金收入獲得保險業者青睞。

土地市場上，今年以來建商共斥資新台幣219億購買工業土地，年增率達36%，不同於購買住宅土地所抱持的保守態度。著眼於未來工業地產需求，建商購入工業土地主要是計畫在台北及新北兩大成熟市場興建廠辦大樓，此外例如怡華實業持續深耕台南，斥資新台幣約24億買下兩筆工業用地，計畫作工業廠房經營或開發。

據世邦魏理仕研究部統計，截至11月25日，今年以來全台大型商用不動產投資金額為新台幣1,175億元，較上年同期減少7%，另一方面，全台工業土地成交額共新台幣807億元，年成長17%，能在市場氛圍轉變之際逆勢成長，主要有賴於中央及地方政府釋出多筆遍布北中南工業區、規模達五千坪以上的大面積土地。

廠房及倉儲市場總成交額約新台幣125億，無論交易金額或件數皆較去年同期驟減逾五成。觀察買方身分，去年於廠房交易市場中佔領先地位的半導體業者，其投資金額佔比自32%下滑至今年的4%，或可反映半導體產業擴廠高峰已過的情況。廠辦市場方面，成交額達新台幣340億元，僅較去年小幅減少9%，主要係壽險公司積極購入投資用不動產。