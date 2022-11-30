快訊／中共前領導人江澤民逝世 享耆壽96歲

據新華社報導，大陸前領導人江澤民患白血病合併多臟器功能衰竭，搶救無效，於今天（11月30日）12時13分在上海逝世，享年96歲。

報導稱，江澤民是中共黨內、解放軍、中國各族人民公認的享有崇高威望的卓越領導人，偉大的馬克思主義者，偉大的無產階級革命家、政治家、軍事家、外交家，久經考驗的共產主義戰士，中國特色社會主義偉大事業的傑出領導者，中共的第三代中央領導集體的核心，「三個代表」重要思想的主要創立者。

報導中詳細描述江澤民的成長、求學、工作經歷和退休後的生活狀況。其中一段提到，「1989年春夏之交我國發生嚴重政治風波，江澤民同志擁護和執行黨中央關於旗幟鮮明反對動亂、捍衛社會主義國家政權、維護人民根本利益的正確決策，緊緊依靠廣大黨員、幹部、群眾，有力維護上海穩定。」

報導稱，江澤民逝世，對中共、解放軍和中國各族人民是不可估量的損失。中共黨中央號召，全黨全軍全國各族人民化悲痛為力量，繼承江澤民同志的遺志，以實際行動表達悼念。

報導稱，大家一定要更加自覺地團結在以習近平同志為核心的黨中央周圍，堅持黨的基本理論、基本路線、基本方略，深刻領悟「兩個確立」的決定性意義，增強「四個意識」、堅定「四個自信」、做到「兩個維護」，持之以恆推進全面從嚴治黨，深入推進新時代黨的建設新的偉大工程，以黨的自我革命引領社會革命，使中共堅守初心使命，始終成為中國特色社會主義事業的堅強領導核心。