工藝中心今天公布2022年國家工藝成就獎得主，由深耕木雕工藝近60年的鹿港藝師李秉圭獲獎。評審認為，他在工藝領域辛勤耕耘、多元發展以及傳承奉獻的精神，足為表率。

國立台灣工藝研究發展中心今天發布新聞稿表示，國家工藝成就獎為台灣工藝領域最高榮譽獎項，今年國家工藝成就獎歷經嚴謹初審和決審，評審團一致通過由李秉圭獲獎。

李秉圭出生於1949年，他是鹿港傳統木雕李氏家族第5代傳人，啟蒙自父親、民族藝師李松林，而後承襲家業。

工藝中心表示，李秉圭在工藝創作上，表現出豐厚的文化底蘊，源於他的成長地鹿港，鹿港具有豐厚的風土民情、民俗儀式及地方信仰，正是李秉圭隨時汲取文化養分的泉源。

創作特色上，李秉圭除開拓傳統木雕發展的嶄新面貌外，同時重視傳統木雕與鑿花技術性及藝術性研究，從空間構圖至實際施作，都呈現細緻的雕刻美感。

創作之外，李秉圭也積極投身修復工作，推動匠藝研究與傳習，他日常的木雕工課也從個人創作研究走向社會大眾，無私投入工藝教育及傳習，以培育更多的台灣工藝人才，透過階段性、儀式性主題教授藝生，傳承木雕及鑿花技藝。（編輯：張雅淨）1111130