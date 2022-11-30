來自日本的攝影師岡本孝，近日受邀至花蓮富里拍攝作品，並將其中2件作品捐給富里車站，讓民眾在候車時，能藉此沈浸在地方特有的風情裡。（台灣待用課程協會提供／羅亦晽花蓮傳真）

位在花蓮最南端的富里鄉是全台知名的稻米之鄉，收割前夕的金黃稻浪是旅人每年必訪時機，而轄內外型貌似穀倉的富里車站，更是許多旅客朝聖拍照打卡的景點之一。來自日本的攝影師岡本孝，近日也將在富里拍攝的2件作品捐給車站，讓民眾在候車時，能藉此沈浸在富里特有的風情裡。

來台近8年攝影師岡本孝專門拍攝台灣廟宇、風景與人物，先前受在花蓮長大的策展人陳欣婷邀請，前往富里拍攝許多地方美的人、事、物，並特別挑選其中2件作品，捐給富里車站，讓富里人或旅人在車站內，放慢腳步駐足體驗富里的美好。

富里鄉農會則收藏岡本孝攝影的9幅作品，總幹事張素華謝謝岡本孝為富里留下0918台東強震前的風貌，讓富里的鄉親能沉浸在他的作品中，進而提升更多美感經驗，並希望他有天能把富里之美，帶回日本，讓富里與日本有更多交流與合作的機會。

岡本孝則說，他是用日本人的視角捕捉富里的美，且拍攝期間與富里亦建立許多美好緣分，謝謝農會收藏9件作品，並捐贈其中一件給東富禪寺，希望富里的美與力量可藉此傳遞給更多的人，他最後也將三分之一的攝影費捐給富里鄉明里國小「待用課程」偏鄉藝術陪伴計畫，培養孩子美感經驗，激發潛在能力。

岡本孝因導演侯孝賢的電影而愛上台灣，他除是攝影師，也是演員，曾拍攝過許多台灣、日本戲劇與電影，且他還投身在偏鄉孩子的藝術陪伴計畫，替許多偏鄉孩童一人準備一台相機，用鏡頭陪孩子觀察與溝通，並透過照片表達孩子們內心小宇宙。