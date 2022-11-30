防疫管制陸續放寬，國內旅遊人潮隨之出籠，觀光工廠撐過疫情寒冬也蓄勢待發，力拼遊程體驗升級，上市櫃公司也積極布局觀光工廠，朝向結合多功能的園區型態做規劃，搶攻觀光商機。

信義全球資產觀察經濟部資料，近6年通過觀光工廠評鑑的業者，家數呈逐年穩定成長，今年165家寫下歷史家數新高，顯示企業對規劃觀光工廠協助產業轉型、品牌加值持正面態度；觀光工廠分布地理位置兩大熱區一南、一北，桃園、台南皆為23家，並列觀光工廠最密集區域。

桃園為全台觀光工廠最密集縣市之一，分布以平鎮、楊梅、龍潭、大溪為主，信義全球資產桃園商仲部經理張桂珍分析，桃園近幾年吹起產業升級、轉型風，企業加快腳步進行工廠擴建、軟硬體設備更新，也有更高意願投資建置觀光工廠，企業選擇觀光工廠設置地點，傾向找市區外圍、交通便利的區位，主因為市區外圍土地取得成本較低，較容易找到符合觀光工廠建置的大面積腹地，鄰主要幹道有利於一日遊行程規劃吸引人潮。

投資觀光工廠可以吸引遊客，為企業開創多元營收，但企業主更看重的，是藉由觀光工廠內產線透明展示、趣味導覽、互動體驗等，展現企業研發、製造等品牌實力，傳遞企業精神與品牌形象，加深消費者對品牌的信賴感。

信義全球資產顧問發展部經理林建勛則指出，創新經營是觀光工廠未來的發展重點，目前企業在觀光工廠營運有三大趨勢，其一，過去觀光工廠多在原廠區擴充，沿著既有產線規劃觀光區域，但近幾年有越來越多企業選擇購入大面積基地新建觀光工廠，並朝向多功能大型園區做規劃，如今年啟用的桃園國巨洋傘文創園區，除了展示洋傘製程、手作體驗，觀光工廠同時也是企業總部；佐登妮絲也在嘉義購入1.4萬坪土地，打造結合觀光、研發、製造、餐飲、零售等多用途的佐登妮絲城堡美容生技園區。

其二，產業鏈朝向智慧科技發展，為加深遊客的體驗感，觀光工廠遊程進行升級，結合AR、VR虛擬實境、科技互動等體驗，零售商店的購物流程，也走向少接觸、電子支付或無人商店形式。

其三，透過強強聯手，觀光工廠與旅行社、電商平台、購票網站等合作，推出套票、套裝行程，開發更多管道接觸潛在消費者，多管齊下創造商機。