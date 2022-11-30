目前仍處開季5連敗，持續本季一勝難求的高雄17直播鋼鐵人，30日再次只有透過社群媒體「悄悄」宣布「THANK YOU」訊息，毫無預警把本季還沒上過場的後衛彭俊諺解約，似乎打算找尋其他球員頂替球隊空出名額，彭俊諺上季只幫鋼鐵人打了17場例行賽，留下場均2.3分、2.7助攻與1.4抄截，他在下周將滿33歲，暫時不知下一步怎麼走。

以下是鋼鐵人社群發布消息內容，「高雄17直播鋼鐵人今(30)日宣布與彭俊諺解除合約關係，感謝彭俊諺為球隊的付出，擔任後場指揮官的角色，場均可送出2.7次助攻，防守端場均也能貢獻1.4次抄截，雖賽季中飽受膝傷困擾，在開刀後也積極復健治療。祝福阿諺未來依然能繼續在球場發光發熱，一切順利。」

彭俊諺在2011年SBL選秀會第5順位被璞園建築挑走，隨後璞園5次奪冠他都在陣中，PLG元年也隨璞園加盟桃園領航猿，卻在去年10月被領航猿交易到鋼鐵人換回首輪選秀權，如今新球季才打八分之一就告解約，他的身體傷勢問題始終是最大問題，也經常讓他很難完整打完一整個球季。