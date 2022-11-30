氣溫終於下降到20度以下，京站正好「相揪Fun心逗陣玩」周年慶仍持續下殺，更趁著最近天氣變冷，因此再推薦一波冬季必備的保暖商品優惠，包括服飾、寢飾等通通下殺，還有精選共萬件商品最殺折扣下到2.3折，而且延續周慶首波的滿額送優惠，再繼續在第二波的首四日（1日到4日）祭出最殺壓軸回饋21%，讓消費者趁著冬天正式來臨前，可以最划算的價格入手新冬裝。

京站的寢麗精品寢飾，精梳棉4件組，原價1萬6800元，特價2480元。（京站提供）

京站的Dailo太空棉外套，原價5780元，特價1580元。（京站提供）

京站的IZZUE連帽休閒外套，原價7650元，特價3000元。（京站提供）

京站今年周年慶首波就以餐飲美食業績表現最佳，而現第二波開打時，正好遇到氣溫驟降，因此預計冬裝將會再帶起一波買氣、帶動業績成長；現也延續首波的全館線上下滿3800送400，還有3C、家電滿萬送500的活動，另外明（1日）起至4日的第二波周慶首四日，線下實體店櫃再祭出刷台灣Pay滿3800送400，回饋率高達21%，8日到12日再度推出當日單筆滿1499元，即送回門禮，化妝品、內衣、香氛當日單櫃累計滿6000元，今起再送好手提真空保溫瓶。

而為了專攻晚到的寒流冬裝市場，京站更推出萬件保暖商品最低下殺1.5折起優惠，不管是寢飾，還是保暖厚外套也通通享折扣，而8日到12日也再延續Q點成金點數變現金的活動，全館單筆滿3000元扣30點、即可現抵300元，還有12日前的總價值超過66萬元抽獎活動，推出一人中獎多人同行的國內外旅遊行程，Q卡友拿當日消費發票、全館累滿6000元，即抽包括東京、大阪、沖繩等機加酒套票，以及國內多個渡假飯店的住宿券，讓消費者把握年末的最後一波優惠，買好耶誕及犒賞自己的禮物。