苗栗縣新東大橋熄燈多年，地方都積極爭取再度點亮大橋，苗栗縣政府水利處、工務處向客委會、公路總局爭取經費並自籌款項，將斥資共3633萬元執行新東大橋點亮計畫。縣府工務處30日指出，12月1日到明年1月8日進行舊燈具拆除、除鏽及上漆作業，施工期間每日上午8點到下午5點全線封閉，施工期間敬請用路人配合交通管制小心駕駛。

新東大橋連結苗栗市與公館鄉，並緊鄰國道1號及台72線，是全台首座對稱斜張全電焊式鋼橋，縣府2008年橋身裝設上千顆LED燈泡，每當夜幕低垂時，繽紛光彩如同夜空裡閃亮的星星，只要返鄉遊子、夜歸民眾看到大橋，就知道「家到了」。

但新東大橋經年累月燈具逐漸損壞，甚至出現光衰，每次修繕動輒上百萬，縣府無力承擔修繕費用，因此2019年7月黯然熄燈，也讓地方大感可惜，近年多位議員、民代極力爭取修復。

經縣府水利處提報「苗栗市新東大橋夜間亮化計畫」獲客委會補助2295萬元、工務處向公路總局提報「苗26及縣道119甲環境亮點及悠活人行空間整體改善工程」，計畫內容含新東大橋照明設施工程補助1083萬元，再加上縣府自籌255萬元，一共3633萬元進行改善。縣府期盼農在春節農曆前，讓新東大橋再度亮起。