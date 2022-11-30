疫情趨緩，12月1日起戶外免戴口罩，各項活動也都恢復舉辦，台中市捷運11月假日運量創下今年新高，捷運公司評估後，宣布自12月10日起，假日尖峰時段16點到17點將加密班距，班距從10分鐘縮短為8分鐘。

中捷公司表示，隨著防疫措施逐步鬆綁，民眾生活回歸正常，捷運綠線運量明顯回升，並恢復到疫情前假日運量高於平日運量的型態，11月假日平均日運量達3萬6183人次，創下今年以來新高。

中捷公司指出，捷運綠線現行假日班距為10分鐘一班，由於年終各項活動陸續登場，預估假日運量將再成長，觀察假日尖峰時段落在下午至晚上，因此自12月10日起，假日16時至19時班距將縮短為8分鐘，並視車站人潮狀況彈性增開班次，以加強服務旅客。

12月1日起口罩禁令鬆綁，中捷公司指出，考量捷運車站特性，將與同業採取相同規範，旅客進出車站及搭乘捷運時均應全程佩戴口罩，以維護自己與他人安全。

中捷公司表示，目前各項防疫措施如加強清消、宣導保持社交距離、配置酒精供旅客消毒雙手等仍持續實施，但收費閘門前熱顯像儀改為供旅客自主量測體溫，並取消複測機制，未來將視疫情趨緩情形及配合中央防疫政策，必要時進行調整。