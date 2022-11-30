白姓男子因缺錢想要賺「快錢」，經朋友介紹認識留姓、蔡姓男子，原本打算去柬埔寨、泰國從事詐騙，白男卻在談妥後反悔，蔡男心生不滿，找未成年少女設局，8月19日約白男到汐止大尖山看夜景，留等3人埋伏在旁，以熱融膠條、球棒痛毆白男，強迫脫衣拍裸照，再簽200萬本票。士林地檢署偵結，依傷害、恐嚇取財等罪，起訴留等3人，另曾姓少女移送少年法庭。

留男與等3人與白男都是20多歲的屁孩，得知白想要出國撈偏門，提議可以去柬埔寨、泰國從事詐騙工作，每月可賺取10萬到20萬，留等人與白約在民權東路一間泡沫紅茶店討論，8月8日約好一起到外交部辦護照，但白得知求職詐騙會被囚禁，反悔不願配合出國工作。

留男不願輕易罷手，與蔡男商議，利用未成年女友在臉書上加好友，主動約白去大尖山看夜景，並埋伏在旁邊，待白男開車載蔡女出現後，立刻一擁而上，持球棒、熱融膠條痛打一頓並恐嚇，已代墊50萬出國費用，若不出國要賠償損失，逼簽200萬本票，為了留下證據，還模仿電影討債公司「拍裸照」手法。

留等3人辯稱，介紹電腦工作，月薪看業績，做得好的話可以領20萬，留等人從中抽成分紅。檢察官認為，留並未使白男從事與報酬顯不相當的勞動，並不構成《人口販運防制法》，依傷害、妨害自由、恐嚇等罪起留姓、蔡姓、周姓3人。