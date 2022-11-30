微型電動二輪車(原電動自行車)於11月30日起正式領牌納管，中華(2204)eMOVING積極耕耘電動機車領域，憑藉源自於汽車設計的高標準堅持，領先業界率先通過最新安全檢測標準，成為國家首家認證合法之微型電動二輪車車廠。中華eMOVING上市以來以品質安全為首要訴求，在微型電動二輪車各機件設計層層把關嚴格控管，確保車輛出廠時均符合最高安全與法規標準。因應新法上路，為體貼車主、協助公路總局檢驗領牌作業，即日起將於中華eMOVING全台經銷據點推出一站式諮詢服務，協助新舊車主領、換牌服務；並趁勢推出限時三大優惠，凡購買微型電動二輪車加贈3000元購車金、三年強制險保費及12期0利率，搶占微型電動二輪車市場。

eMOVING全台首家取得電子控制裝置，提供安全無虞的微型電動二輪車同步推出一站式服務，貼心代辦服務協助車主快速申領掛牌近年來微型電動二輪車事故頻傳，為了加強車輛管理，交通部近日實施「道路交通管理處罰條例」，要求微型電動二輪車得掛牌才能上路，違者將處1200到3600元罰鍰，並禁止行駛。

新規於11月30日上路，目前已上路的45萬輛舊車保有兩年緩衝期。公路總局鼓勵民眾盡早掛牌，同步祭出規費減免措施，已上路的微型電動二輪車即日起至明年底前完成掛牌手續，將免徵450元牌照和行照規費。

中華eMOVING為全台首家取得電子控制裝置檢驗合格之微型電動二輪車車廠，以同級車最嚴格的檢驗標準保障消費者權益，每一台出廠車輛除了法規規定的耐震動、過放電及循環壽命試驗，eMOVING更主動增加車體衝擊、摔落、涉水等試驗。另外，比照較嚴格的市售電動機車標準進行一萬八千公里耐久測試，來確保車輛騎乘的耐久性。加上中華汽車生產線通過監理所檢驗認證，中華eMOVING新出廠車輛不需再實車查核即可領牌，以品質安全確保新法上路就能讓新購車主順利領牌；已販售至顧客的微型電動二輪車，eMOVING除了保障換牌順利外，更推出代辦領牌完整服務，車主不用親自前往監理所辦理繁瑣手續，還可節省寶貴時間，在品牌專賣店就能一站式的提供保養、保險、掛牌等需求服務。