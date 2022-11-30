九合一選舉落幕，辭去國民黨立委一職的蔣萬安順利奪得首都市長寶座，台北市接下來將迎來台北市立委第3選區（北松山、中山）立委補選，民進黨當前有台北市議員阮昭雄、壯闊台灣理事長吳怡農表態參選。對此，阮昭雄30日在臉書指出，代理黨主席的高雄市長陳其邁確定徵召上次披掛上陣的吳怡農再次挑戰，他表示支持也對吳怡農有信心。
阮昭雄表示，民進黨中常會互推陳其邁擔任代理黨主席後，陳其邁隨即來電與他懇談，基於立委補選競選期只有30幾天、實在過短，對方決定依據上周民進黨中執會授權黨主席徵召人選的權利，徵召上次披掛上陣的吳怡農再次挑戰台北市立委第三選區補選。
阮昭雄大氣指出，他支持也對吳怡農有信心，若有需要的地方，身為兄弟的他也會幫忙。「在這個階段，民進黨人民主進步黨中央黨部更需團結，不可再讓支持者失望，也更要全力以赴贏回人民的信任。讓我們一起努力。」
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。