立委補選呼聲高！王鴻薇四大聲明拒參選 王世堅力推「他」：我最大挑戰是蔣萬安 @ChinaTimes ​

九合一選舉落幕，辭去國民黨立委一職的蔣萬安順利奪得首都市長寶座，台北市接下來將迎來台北市立委第3選區（北松山、中山）立委補選，民進黨當前有台北市議員阮昭雄、壯闊台灣理事長吳怡農表態參選。對此，阮昭雄30日在臉書指出，代理黨主席的高雄市長陳其邁確定徵召上次披掛上陣的吳怡農再次挑戰，他表示支持也對吳怡農有信心。

阮昭雄表示，民進黨中常會互推陳其邁擔任代理黨主席後，陳其邁隨即來電與他懇談，基於立委補選競選期只有30幾天、實在過短，對方決定依據上周民進黨中執會授權黨主席徵召人選的權利，徵召上次披掛上陣的吳怡農再次挑戰台北市立委第三選區補選。

阮昭雄大氣指出，他支持也對吳怡農有信心，若有需要的地方，身為兄弟的他也會幫忙。「在這個階段，民進黨人民主進步黨中央黨部更需團結，不可再讓支持者失望，也更要全力以赴贏回人民的信任。讓我們一起努力。」