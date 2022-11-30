富邦證券輔導的倍力資訊股份有限公司（6874）上櫃前競價拍賣30日完成競價開標，最低得標價格為每股43元，最高得標價格為每股50.80元，得標加權平均價格為每股44.88元，承銷價訂為44.88元。

富邦證券資深副總吳春敏表示，倍力辦理競價拍賣股數2,143千股，公開申購股數為585千股，本次參與投標之合格標單共532筆，以美國標方式決定競價拍賣得標價格，最低與最高得標價格分別為每股43與50.80元，得標加權平均價格為每股44.88元，承銷價則訂為44.88元。

倍力公司競價拍賣最低得標價格為43元，本次辦理公開申購價格為44.88元，12月2日至6日為公開申購期間；12月8日為公開抽籤日；預計12月14日上櫃掛牌。

倍力去年營收11.65億元，營收成長率61.25％，EPS 6.27元，前三季營收較去年同期成長26.67％，EPS 2.98元。

倍力以企業數位轉型過程中最核心的資料庫管理、微服務系統開發與系統效能監控調校為主要經銷商品，並提供自行研發軟體，協助企業以系統化且高效率的方式，完成財務報告書自編與碳盤查等TurnKey軟體產品，使企業有效率執行ESG永續目標，提升企業在產業之競爭力，可望獲利穩定成長且持續挹注獲利。