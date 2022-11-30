「意象埔心」攝影競賽辦理4場工作坊，包括文史、田調、攝影等課程，吸引民眾參與。（意象埔心、一影一語、情懷埔心攝影競賽提供／蔡明亘桃園傳真）

桃園市楊梅區埔心地區近年移入人口多，為記錄生活地景、向外界推廣人文風貌，世聯倉運文教基金會與台灣茶葉學會共同舉辦「意象埔心、一影一語、情懷埔心」攝影競賽，鼓勵民眾深入探索生活環境。12月4日將於埔心故事館辦成果展暨頒獎典禮，設有茶席饗宴及客家手作體驗活動，邀民眾同樂觀展。

意象埔心攝影競賽計畫自今年8月開始，企畫負責人王婉榆表示，台灣茶葉學會與世聯倉運文教基金會致力於推廣在地客家文化傳承、連結社區共識，埔心有許多值得記錄的文化，隨時代變遷許多事已逐漸消失，不過「現在的生活，就是未來的歷史」，以歷史斷面方式記錄現今影像，讓後人能瞭解此時此刻埔心的人文風貌。

王婉榆提到，本次競賽也辦理4場工作坊，邀請在地耆老講古、跟著客庄文史老師尋找隱藏版亮點、請田野調查專家說明探尋與記錄方式、也邀請攝影師傳授構圖與取景技巧，吸引許多民眾參與。傳達競賽不是只要漂亮照片，需結合在地人文作有生命和溫度的紀錄，最終吸引逾200件作品報名參賽，可說是埔心人文盛事，感謝民眾熱烈支持。

意象埔心攝影競賽成果展暨頒獎典禮於12月4日在埔心故事館登場，現場規畫客家歌謠演唱與二胡演奏等表演，戶外攤位還有茶席饗宴、客家手作體驗等，邀民眾一起同樂觀展，攝影展將展至12月20日止。

王婉榆也說，此非一次性活動，參賽照片後續將運用於推展埔心相關計畫，世聯倉運文教基金會去年曾製作《心之所向身之所往》埔心耆老訪談紀錄片，過去也有相關文本，如今要以影像方式推動在地打卡點等，台灣茶葉學會現為埔心故事館營運管理單位，也盼共同出力凝聚在地力量，為埔心永續經營發展努力。