花蓮縣府推動共融公園，斥資4700萬元，將花蓮市南濱公園打造成「太平洋共融公園」，並以「海洋」概念為主軸，在既有大型沙坑海盜船遊具周邊增設大型攀爬遊具、軌道滑索，整修廁所、改善鋪面，另配置行動不便者可使用的遊具，讓公園變得更親切友善，年底就可開放供民眾休憩使用。
花蓮人熟悉的臨海「南濱公園」，是市民休閒遊憩的好場域，縣府考量整體規劃，以「太平洋共融公園」為主題，今年4月開工改造，以深受小朋友喜愛的大型沙坑海盜船為中心，整合既有遊戲區，再增加「Play for All」為概念的共融式遊具，增加行動不便者使用的遊具，改善無障礙環境及友善設施，可說是全齡多元共融的公園，適合親子同樂。
建設處長鄧子榆說，公園設計概念納入海洋元素，像是既有的貝殼砂步道改造為波浪直排輪練習場，並新增兩座大型攀爬遊具、軌道滑索等，因腹地廣大，並最大限度保留原有綠地，還配置2至3個適合行動不便者使用的轉盤跟盪鞦韆，落實共融精神。
鄧子榆說，除了遊戲場的整修，工程也整修既有廁所，並在巴爾巴蘭廣場新增廁所，公園入口上去的廣場設計噴水池、全面改善鋪面，讓整體空間變得更無障礙且友善，改善工程預計年底完成，開放民眾休憩使用。
此外，縣府也逐年改善太平洋公園旁重要溪流美崙溪及吉安溪的親水環境，包括安溪下游河口段的水域空間改善，也優化南濱公園步道環境以延續生態水岸，希望接軌東大門夜市及日出大道，具觀光效益。
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