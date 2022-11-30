台積電董事長劉德音今日受邀在三三會例會進行演講，劉德音回應媒體詢問，回應股神巴菲特旗下的波克夏投資台積電股票時，僅回答「慧眼獨具」。

劉德音參加三三會演講是閉門會議，據透露，劉德音演講時提到，台灣半導體產業未來發展的機相當大。

台灣半導體產業擁有完整的生態及產業聚落、最先進的製程技術、堅實的研發和生產基礎在全球半導體供應鏈中占有關鍵的

地位。我們必須加速發展，保持技術的領先優勢，發展整體產業，包括IC設計、製造、封裝與測試、元件、材料等，上下鏈共同努力，成為真正不可或缺的全球科技夥伴。