卡達世足賽今（30日）晚進行D組小組賽最後一輪，分別由法國對戰突尼西亞、丹麥對戰澳洲，台灣運彩官網顯示，就最普遍「不讓分」賠率來看，兩場戰鬥以突尼西亞7.75及澳洲4.75最高，而在比分的部分最高都是500倍。

本屆世足賽16強逐漸明朗，運彩越來越火熱，運彩官網顯示，以最普遍的玩法「不讓分」賠率，丹麥1.35，澳洲4.75，和局3.75；法國1.18，突尼西亞7.75，和局3.75。

根據ETtoday新聞雲報導，西門町投注站周姓業者表示，今晚開踢的兩場賽事以法國最熱門，就有一名20歲初的年輕人單注5萬押法國獲勝。

另外，業者加碼透露，曾目睹一名本已選擇玩法的20歲左右青年，即將結帳前恰巧看到運彩活動，改變主意湊抽獎門檻2000元，碰碰運氣抽個Porche，未料竟中了10萬元，等於現賺9萬8000元。

回到稍晚的賽事，兩場對戰以丹麥與澳洲最受矚目，任何一方輸球就是淘汰，只是若和局，澳洲也能夠晉級，但外界較看好丹麥實力。另一場法國對戰突尼西亞，前者即便是輸球也是小組第一種子，而後者則一定要獲勝。