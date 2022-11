法國興業集團出具最新亞股策略報告,將台股評等由「減碼」一舉調升至「加碼」,並以「De-rating has gone too far」為題,認為先前外資大賣超台股,台股遭過度降評。

法國興業集團認為,2023年半導體將觸底。預計這次半導體下行週期將是比以前的周期更淺,根據Gartner的說法,收縮大約3-4%,主要受惠於邏輯和模擬芯片的優良彈性。半導體觸底,以及先前地緣政治引發了前所未有的股票風險溢價擴大,目前看來反而有利於台灣股市反彈。預期,2023年市場重心轉向基本面,將為台灣股市重新估值留有一定空間。

法國興業集團指出,投資人應聚焦企業獲利增長周期比美國半導體出口限制更重要。在我們看來,市場已經消化了這些半導體限制措施,這些限制措施自去年夏天就開始實施,並且恰逢半導體週期的收縮。目前市場共識,預估明年EPS收縮約9%,而這也將是底部區。

在資金面,法國興業集團認為,目前外國投資人有重回台股的跡象。外資今年2月24日烏俄戰爭以來大舉賣超台股並匯出,使累計淨拋售達到3Q約450億美元的峰值。這個金額佔新興市場除中國股票外流的近75%。在連續近10個月的的資金流出,11月己經看到外資淨匯入,這也反應了台海緊張局勢略為緩和以及穩定的新台幣匯價。