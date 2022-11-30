味全龍外野手郭天信蟬聯金手套、最佳九人2連霸，他坦言外界的聲音自己都有看到，「明年會繼續努力，讓自己更好一點。」他也為自己設下明年目標，希望能夠單季超過30個保送，而他季後也要努力增重，目標能到75公斤。

進入職棒第2年，郭天信並未有「二年級生」症候群，攻守兩端都有不錯的表現，尤其今年多次成功阻殺，「這部分確實是比較滿意的。」他透露開季前就有跟外野教練張建銘討論一套訓練課表，讓自己身體協調更穩定一點，「今年把腳步放慢一點，把動作做順暢。」

得知得獎後張建銘也打電話向他道喜，「他跟我說：『恭喜，不要臭屁喔！』他怕我會臭屁，我說不會。」連2年在個人獎項得獎後都引發熱議，郭天信坦言都有看到各界的批評，「一開始看到心情滿沮喪的，但後來轉念『好多人在關注中華職棒，真棒！』讓自己不要太在意。」

對於自己明年目標，郭天信希望能夠多選一些保送，「其實自己的問題不是選球不好，是每一球都太想打了，也不想把命運交給裁判，所以要做調整，希望明年能超過30個保送。」

除了希望提高保送率外，郭天信在球季後還有增重計畫，讓自己更有力量，明年能把球隊第3棒扛得更稱職，他透露現在自己體重約71公斤，目標大概要到74、75公斤左右，「現在會吃飽後再吃多一點，把胃撐大，這部分有跟體能教練討論過。」