「2022中港風情 彩繪寫真」兒童徵畫比賽頒獎活動，獲獎孩童合照。(台中港務分公司提供)

台中港務分公司，表揚今年度使用預約平台次數最多的貨運公司及專業駕駛。(台中港務分公司提供)

台中港務分公司頒發「節能減碳提案活動」競賽優勝得獎者。(台中港務分公司提供)

台中港務分公司模範員工及其眷屬。(台中港務分公司提供)

台中港務分公司慶祝建港46周年慶，30日於台中港旅客服務中心舉辦「慶祝台中港建港46周年暨2022中港風情．彩繪寫真–兒童徵畫比賽頒獎活動」，邀請各界共襄盛舉！總經理陳榮聰強調，台中港遵循聯合國永續發展目標（SDGs），用行動實踐不斷自我超越，呈現國際大港新風貌。

台中港務分公司慶祝台中港建港46周年，從早期政府十大建設開始，走過草創蓽路藍縷的歷程，到目前躍登國內第二大國際港，既有前人留下的艱辛奮鬥貢獻，加上改制後的承先啟後，為台中港締造嶄新的一頁。

陳榮聰表示，台中港建港至今已逾46載，營運業績穩定成長，如去年貨櫃量約198萬TEU、貨物裝卸量約1億3927萬計費噸。投入離岸風電相關基礎設施建設成為風電作業母港；三井OUTLET第二期遊憩親水營運、震大金鬱金香酒店進駐、通過歐洲生態港複評認證等等面向，均有亮眼發展。

台中港務分公司配合政府「2050淨零排放」政策、落實總公司淨零排放目標，發起「節能減碳提案活動」競賽，藉由分公司同仁集思廣益、激勵力行環境保護、節約能源與資源，以推動港區邁向永續發展；另為提升櫃場交領櫃作業效率，建置「台中港交領櫃預約平台」並設置專用車道，於去年8月由萬海公司率先實施；今年9月中櫃公司接續導入BoniGO貨櫃交領櫃預約平台，台中港貨櫃運輸智慧化進程持續往前邁進。

陳榮聰指出，台中港不僅戮力於港埠業務發展，在企業社會責任部分亦不遺餘力，為推動海洋教育，啟發兒童對於海洋的認知及想像，到今年已辦理第3屆繪畫比賽，獲得熱烈響應參加，希望能藉此引領兒童們一步步認識海洋、愛護環境以及我們的台中港。

陳榮聰強調，員工是企業最重要的資產、港區業者是台中港成長的動能、環境永續更是港區相關產業的使命！港區業者及同仁對於港區發展、政府政策及環保的支持，特於今日慶祝活動特別頒獎表揚年度模範員工、使用貨櫃預約平台次數最多的駕駛與車行、以及節能減碳提案競賽獲獎員工，以資鼓勵。

活動現場還安排台中港歷史照片展覽、兒童畫展、精彩表演及各項闖關攤位，交通部運輸研究所亦配合此活動分享智慧港灣與航運安全等研究成果、台灣港務港勤(股)公司更將其離岸風電相關業務融入遊戲介紹給來賓，現場氣氛熱鬧！