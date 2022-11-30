曾姓國人加入志願軍赴烏克蘭前線激戰區參戰不幸罹難，其骨灰靈體在台烏雙邊密切協調合作下，於11月30日由家屬搭機護持返國。（陳麒全攝）

曾姓國人加入志願軍赴烏克蘭前線激戰區參戰不幸罹難，其骨灰靈體在台烏雙邊密切協調合作下，於11月30日由家屬搭機護持返國。曾媽媽表示，「我要跟聖光說，孩子，你很勇敢，你是我心中的寶貝，我以你為榮」。

曾姓國人加入志願軍赴烏克蘭前線激戰區參戰不幸罹難，其骨灰靈體在台烏雙邊密切協調合作下，於11月30日由家屬搭機護持返國。（陳麒全攝）

曾姓國人不幸罹難消息傳出後，外交部於第一時間與家屬保持密切聯繫，並迅速與烏國相關單位聯繫確認曾姓國人遺體安置及後續運送處理程序，曾姓罹難者家屬於11月30日護持骨灰返國，外交部對烏克蘭政府、軍方及烏國友人積極協助，快速完成相關程序申致謝忱，也再次對罹難戰士及家屬表達最深的哀悼與敬意。

曾姓國人加入志願軍赴烏克蘭前線激戰區參戰不幸罹難，其骨灰靈體在台烏雙邊密切協調合作下，於11月30日由家屬搭機護持返國。曾媽媽表示，「我要跟聖光說，孩子，你很勇敢，你是我心中的寶貝，我以你為榮」，曾聖光的妻子則一旁不斷撫摸裝著骨灰的背包。（陳麒全攝）

曾媽媽表示，聖光在媒體上面看到（烏克蘭）百姓、婦女還有小孩被這場戰爭波及，他沒有辦法忍受，他做不到袖手旁觀，這就是他的執著，他讓我感覺，有一種人寧願為了信念而犧牲，也不願意活在不公不義的世界，所以他選擇去烏克蘭，聖光就是這樣的孩子。

曾姓國人加入志願軍赴烏克蘭前線激戰區參戰不幸罹難，其骨灰靈體在台烏雙邊密切協調合作下，於11月30日由家屬搭機護持返國。曾媽媽表示，「我要跟聖光說，孩子，你很勇敢，你是我心中的寶貝，我以你為榮」，曾聖光的妻子則一旁不斷撫摸裝著骨灰的背包。（陳麒全攝）

她也感謝外交部的協助，緊急核發護照等旅行文件，協助搭機前往鄰近的波蘭，在我國駐波蘭代表處接機照料，協助辦理入境烏國簽證及相關文件，陪同家屬驅車由華沙前往烏國利沃夫市（Lviv），出席11月14日由烏國軍方特別安排在烏克蘭教堂舉辦的隆重追思儀式，順利的見到曾聖光最後一面。

曾姓國人加入志願軍赴烏克蘭前線激戰區參戰不幸罹難，其骨灰靈體在台烏雙邊密切協調合作下，於11月30日由家屬搭機護持返國。曾媽媽表示，「我要跟聖光說，孩子，你很勇敢，你是我心中的寶貝，我以你為榮」，曾聖光的妻子則一旁不斷撫摸裝著骨灰的背包。（陳麒全攝）

曾媽媽也談到，失去聖光讓我很悲傷，但是這次去烏克蘭帶聖光回來，見到他在烏克蘭一起作戰的同袍和長官，他們跟我描述了聖光在戰場上的勇敢和無私讓他們非常的感動，他們會永遠記得他，知道聖光在人生最後的時刻，是跟著一群最勇敢的戰士一起作戰，他們彼此相互扶持生死與共。

最後曾媽媽說，「我要跟聖光說，孩子，你很勇敢，你是我心中的寶貝，我以你為榮」。