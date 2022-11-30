金枝走演《可愛冤仇人》，屏東壓軸場免費觀賞。(屏縣府提供)

「台客第一天團」金枝演社劇團，發起的全台公益巡演「金枝走演．美麗台灣」計畫，12月2日起一連三天，於屏東新埤、高樹、霧台，為鄉親帶來澎湃歡樂的台味歌舞好戲《可愛冤仇人》。

《可愛冤仇人》是金枝演社經典喜劇，故事以兩對苦情戀人際遇為主軸，配合一連串笑料百出的愛情考驗，引領觀眾感受動人的人生風景。

全劇運用30年代到70年代的雋永金曲，串連各時代的流行文化精髓，對白趣味溫馨、笑中帶淚，同時融合金光戲、老式台語片寫實風格，搭配熱情奔放的華麗舞蹈，保證緊湊熱鬧絕無冷場。自開演以來深受廣大觀眾喜愛，擄獲老少觀眾芳心，非常適合闔家「鬥陣」觀賞。

屏東縣政府文化處表示，此次屏東巡演場次，2日晚間7點於新埤國小操場；3日晚間7點於高樹國小中庭；4日下午4點在霧台鄉鄉公所旁露天停車場。

金枝演社自2009年起，在企業贊助、民間集資及各界人士的協力支持下，推動全台免費公益巡演的「金枝走演，美麗台灣」計畫，以「歡喜來看戲，幸福帶回去」的簡單理念，期許能完成319場次全台走透透，讓不分年齡的觀眾一起為劇情喝采、歡笑，回家後還能有共同的記憶與話題，喚醒屬於台灣特有的看戲經驗。