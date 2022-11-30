身體若是缺乏鐵質，不僅會導致氣色變差，還可能伴隨掉髮、易怒等問題。營養師黃乙心表示，鐵在人體扮演重要功能，例如構成血紅素的成分，建議民眾多從食物補充鐵質，選擇動物來源的鐵較易吸收，並分享12種富含鐵的食物。

營養師黃乙心在臉書粉專「營養師Feibi」提到，鐵不僅幫助人體維持好氣色，也是構成血紅素與肌紅素的重要成分，有助於形成紅血球、氧氣的輸送與利用，調查發現女性缺鐵狀況遠高於男性，建議男性成人1天攝取10mg的鐵，女性則是攝取15mg。

當身體缺鐵時，不只影響氣色，還會出現容易疲憊、臉色蒼白、易掉髮、容易感覺冷、易喘、頭痛頭暈、易怒、注意力不集中、舌頭脹痛、食慾不振、心悸、皮膚粗糙、免疫力下降等症狀，平常應多吃富含鐵的食物。

黃乙心進一步表示，民眾若想從食物補充鐵，最好選擇動物來源的鐵，比較好吸收，例如豬血、鴨血、豬肝、鵝肝、蛤蠣、牡蠣，雖然對於人體來說，植物來源的鐵吸收率較差，不過紅豆、黑芝麻、紅莧菜、紅鳳菜、山芹菜及水蓮6種蔬菜也是不錯的選擇，搭配維生素C一起吃可幫助鐵吸收。