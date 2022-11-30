桃園市長鄭文燦選後首個公開行程恭喜準市長張善政，也宣布由文官最高職務、祕書長黃治峯籌組交接小組，讓市政可以無縫接軌。張善政團隊則由朱立倫任縣長的副手、前桃園縣副縣長黃敏恭對接，黃證實此事，並說黃治峯目前人在日本，會待回國後，雙方接觸再進一步討論。

鄭文燦今在市政會議致詞時說，自己任期到12月24日，25日會交接，他指示文官最高職務、祕書長黃治峯負責籌組交接小組，按照法律規定要包括財政局、人事處、祕書處、新聞處等機關的副首長協助交接工作，有必要再增加其他副首長。

準市長張善政方面，則由國民黨桃園市黨部代理主委、前桃園縣副縣長黃敏恭負責對接，黃敏恭證實，今天接獲通知擔任交接小組召集人，目前還在物色小組成員，原則上至少會有5名成員，並依工作性質處來區分，各成員再找自己的小團隊，可以和市府團隊對接，務必讓市政能夠無縫接軌。他強調交接小組成員與市府小內閣切割，自己也不會進入市府擔任任何職務。

據悉，目前黃治峯正帶領客家事務局官員到日本觀摩世客博業務，預計周五晚間回國，下周二上班。