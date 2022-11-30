中華金融科技Fintech產業促進會30日於台北市中經院與KPMG安侯建業及國立陽明交通大學數位治理法律創新研究中心共同主辦以「2022開放資料 共創數位台灣」為題的年度論壇，吸引了數百人參與，共同探討與檢視台灣目前的資料法規與政策是否能追得上數位經濟的腳步，以及如何能快速調整目前的資料開放政策以因應各種數位創新產業的需求與面對國際的競爭。

中華金融科技Fintech產業促進會理事長楊瑞芬表示，全球在2016年只有27個金融科技獨角獸，但隨著時間過去，2020年已有66個金融科技獨角獸，到了2022年9月，全球已有了321個金融科技獨角獸，但偏偏台灣如同北韓是少數尚無金融科技獨角獸的國家。數位時代的競爭與轉變是日行千里，一不留神，我們就失去了數位經濟的先機與競爭力。

楊瑞芬開場時引用了歐盟的開放銀行資料政策的標語「開放銀行 共創數位歐洲」修改成為本次論壇的主題，期望提醒台灣不論是政府官員或傳統金融業者還是金融科技業者，資料開放是我們國家面對數位時代的必須，時代的轉變更是刻不容緩，並呼籲在場所有的與會者思考，「面對這個早已開始的數位競賽，台灣，準備好了嗎？」

KPMG安侯建業副執行長施威銘表示，疫情加速了各產業數位轉型，更加重了資料運用的重要性，電子商務、銀行即服務、開放銀行、數位身份等商機，讓嵌入式金融科技等新創受到投資人追捧，金融科技公司亦紛紛積極募資或併購，使亞太地區金融科技投資回溫，鉅額案件、IPO、併購消息頻傳。因此，對外如何與企業合作數位化，以及對內如何持續更新國際間的數位政策，皆是KPMG一直以來相當重視。

國立陽明交通大學校長林奇宏指出，Fintech的產業發展，是我們國家數位轉型非常重要的根本，要做到這一點，不只要有法律基礎建設的創建，更需要科學技術上的追求，科學技術發展陽明交通大學的本質，也是希望創新傳播以及延伸應用的重點。希望透過台灣立法委員們，為台灣數位金融鋪下開展的坦途。

本次論壇前後立法委員來了近十位，顯見國會對此議題的關心。立法委員暨新竹市市長當選人高虹安到場致詞表示，台灣的數位經濟，已經慢了全世界一步了，在這個數位時代下，很多東西都是需要跨界合作，每個人都是推動者，需要更多的人站出來，一同推動數據資源的開發，真正解決產業議題。

立法委員李貴敏表示，金融體制的落後，會造成經濟發展的落後。

公平會委員洪財隆表示，在當代數位經濟的環境下，政府對於市場的裁判，應扮演重要的角色，樂於運用公平會的力量推動數位資料的公平運用與保護。透過跨產業界的資料融合，持續推動全台優質項目的持續數位轉型和落地應用，幫助更多科技企業「開花」，成功改善台灣人民的新生活。數據的流通與信賴，才是台灣所要面對的關鍵問題。

數位發展部部長唐鳳亦以預錄方式演講，並表示我們已經於今年10月8日受邀加入歐盟隱私及個資保護聯合宣言，共同宣誓推動可以信賴的資料流通。未來將採用歐盟規定的高規格，來確保經過隱私強化技術的處理，保障個資安全。數位發展部也向民間廣徵，具有社會引響力跟公益性的通傳服務，發放總獎金高達7,200萬元的前瞻計畫，運用數據公益的模式，共同增進數位服務的品質與韌性，讓社會變得更好。