UNIQLO 限時推感謝祭,男裝 Hybrid羽絨大衣原價3990元,特價3490元。(UNIQLO提供)

UNIQLO與義大利精品品牌MARNI先前推出春夏系列大受好評,不管是質感設計與實惠價格均是亮點。兩品牌近期迎來首回合作最終章,2022冬季聯名將在12月9日登場,本季以「混搭經典 趣味時尚」為主題,打造舒適溫暖的冬日單品,其玩趣風格與手繪印花搭配吸睛色彩,更能點亮冬天的日常造型。另12月2日至12月8日,UNIQLO推出「年度最強感謝祭」六大感謝企劃回饋粉絲。

MARNI透過手繪印花、鮮明色彩與充滿生機的3D立體廓形展現品牌獨有的創意精神。特別推薦以1960年代的迷幻時尚印花與撞色設計演繹的UNIQLO冬日經典單品- HEATTECH吸濕發熱衣系列,「女裝 UNIQLO and MARNI HEATTECH高領T恤」與「女裝UNIQLO and MARNI HEATTECH印花高領T恤」加入了MARNI個性十足的設計,兼具保暖性及時尚度,是多層次穿搭的不敗利器,更為冬日衣櫥增添趣味性。

除了服裝單品外,更推出一系列能夠百搭各種服裝的配件單品,讓消費者可以時髦過冬。「女裝 UNIQLO and MARNI 針織帽」立體編織搭配拼色設計,打造穿搭的吸睛焦點。「女裝 UNIQLO and MARNI 針織手套」連指款式的設計,凹凸感的編織質地搭配拼色,是冬日造型的亮點單品。「女裝 UNIQLO and MARNI HEATTECH襪子2雙」,保暖HEATTECH材質搭配襪底精緻聯名LOGO,六種可愛花色最值得包色擁有。本季提供豐富配件選擇,最低只要NT$390元起就能入手,無論聖誕節交換禮物或者保暖自用都適合,別再為歲末送禮煩惱,這些配件絕對是不二之選。

除了全店商品外,本季特別精選推薦兩款限量單品,「女裝 UNIQLO and MARNI 寬版羽絨背心」,寬版設計配上蓬鬆充滿份量感的外型,拚色設計添加個性風格,拉鍊拉片與鈕扣加入原創LOGO更增精品質感;「UNIQLO and MARNI 美麗諾混紡條紋針織裙」使用標誌性的原創趣味感條紋設計,結合3種不同律動的條紋花色,腰部採用鬆緊設計,好穿好脫更方便活動。

UNIQLO也在歲末推感謝祭,祭出四大熱銷機能保暖商品男、女、童裝全面降價,包含寒冬出遊必備羽絨服及HEATTECH吸濕發熱衣等,優惠下殺66折,最低只要190元起。另同步推出話題聯名新品,包含人氣熱番《SPYxFAMILY間諜家家酒》UT、小朋友最愛的狗狗英雄《汪汪隊立大功》家居服,以及不敗經典《Minions小小兵》厚T系列,搶鮮入手再享滿額好禮:完成會員綁定,首三日消費滿2500元送UNIQLO X BRUNO獨家首次聯名保溫杯,後四日消費滿1000元送上台灣人氣在地伴手禮美食;網路商店同享優惠消費滿千元送京盛宇祝福御守袋茶,加碼再抽BRUNO超人氣風格家電。