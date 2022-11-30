民進黨嘉義市長候選人李俊俋今天廟口開講。（廖素慧攝）

九合一選舉民進黨慘敗，還在打市長選舉延長賽的嘉義市長黃敏惠表示，人民眼睛是雪亮的，施政要符合人民的期待，人民希望安居樂業；民進黨市長候選人李俊俋嗆，要用同樣標準檢驗黃市長執政13年有沒有符合人民期待？

黃敏惠說，人民眼睛是雪亮的，要看平時的表現，而不是選舉時候的表演，公平公正來選舉，才能得到民意的支持，選舉的勝敗，不是政黨的勝敗，她更在乎人民的期待有沒有被落實，人民希望安居樂業。

黃敏惠說，會用更好的政見、更好的政策，來獲得民眾的認同及支持，平時的表現最重要，不要選舉到了才表演，她用平常心選舉，會繼續認真努力去做。

有媒體詢問有親綠粉專不滿被炮轟是民進黨慘敗的戰犯，揚言此次嘉義市長重行選舉網路義勇軍都不要幫忙。對此，黃敏惠說，選舉要開大門走大路，用正派善良力量大家了解，嘉義市民主聖地，不分顏色，做對事情，讓這個城市更好才是最重要的。

李俊俋說，他從來沒有用網軍，唯一用臉書發表政見，以及對市政建設的批評、看法，對於側翼網軍及民進黨慘敗，他沒有評論，目前就是按照自己的步調，認真投入嘉義市長選舉。

李俊俋還說，嘉義市長選舉還在打延長賽，目前嘉義市議員選完，席次從4席增加為6席，總得票數也增加，這對他的市長選舉有加分，很多議員繼續陪他跑基層拚市長選舉。

對於民進黨慘敗，李俊俋表示，同意黃敏惠市長認為施政要符合人民的期待，因而他認為要用同樣檢驗標準來檢驗黃市長13年執政有沒有符合人民期待？嘉義市就業、經濟有沒有愈來愈好？淹水問題有沒有統統解決？