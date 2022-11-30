雲林縣北港鎮公所舉辦「北港10景網路甄選」，朝天宮獲得第4名。（北港鎮公所提供／張朝欣雲林傳真）

雲林縣北港朝天宮每年吸引6、700萬人次遊客，北港鎮公所為讓遊客按圖索驥，造訪鎮內特色景點，舉辦「北港10景網路甄選活動」，30日公布得獎名單，第1名竟然不是朝天宮，而是北港10角水塔，公所表示甄選方式是由民眾拍照並寫下介紹文字，再進行網路票選，結果由10角水塔勝出。

北港鎮公所公布「北港10景網路甄選活動」結果，前10名分別為10角水塔、水道頭文化園區、滯洪池、北港朝天宮、觀光大橋、牛墟、北港春生活園區、兩光巷、女兒橋、登記所，得獎作者將獲得1萬元至1000元獎金與獎狀。由於參賽民眾踴躍，照片作品優異，另選出10名優選者頒發獎狀。

民眾看到票選結果表示，「朝天宮媽祖廟竟然不是第１名」、「10角水塔整修後變得很漂亮」、「北港牛墟有特色」、「登記所現在變成遊客中心了」、「兩光巷與滯洪池是新景點」，不少人對於地方信仰中心朝天宮沒有拿下第１名，感到出乎意料之外。

民眾說，北港朝天宮是全台媽祖信仰重鎮，每年吸引6、700萬人次遊客，可說北港鎮都是靠媽祖保佑，觀光產業才會如此興盛，沒有獲得第1名有點說不過去。不過10角水塔經過整修加上光環境營造，的確讓人耳目一新，另外，水道頭文化園區與滯洪池環境優美，可供運動休憩，人氣愈來愈高。

北港鎮公所行政室主任郭綾尹表示，此次票選是以投稿照片與文字介紹方式，再由民眾網路票選，10角水塔造型獨特全台僅此1座，被譽為全台最「水」的遊客中心，雖然遊客中心已於今年遷至北港登記所，但大家對10角水塔的喜愛並未減退，仍有不少網紅特地來拍照記錄。