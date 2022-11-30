中信兄弟游擊手江坤宇在金手套完成3連霸、最佳九人完成衛冕，更是生涯首獲「年度最佳美技獎」，他坦言，這個獎項是自己從小到大一直想要拿到的，如今終於拿下夢寐以求的獎項讓他十分開心。

年度最佳美技獎由球迷票選，最終江坤宇在今年4月4日在新莊球場上演「柯基撲」，攔下富邦悍將洋炮霸帝士強勁過地球，起身精準傳往一壘完成刺殺，獲得7780票，以51.89％高得票率，擊敗其他競爭者獲獎。

「從小到大一些比賽都有設美技獎，一直都很想拿但都沒拿到，這次能拿到很開心，拿到夢寐以求的獎項。」近年來，江坤宇都是頒獎典禮常客，他表示，相較於前幾次這次比較沒那麼緊張，但心情仍是一樣興奮，「獎項也算是檢視自己一整年的表現。」

儘管在游擊防區獲得肯定，江坤宇仍坦言自己還是有許多時候會因為失誤感到情緒低落，「可能對自己要求比較嚴格，失誤後心情會低落，就要想辦法舒壓，洗澡時唱歌發洩一下。」他笑說，自己平時洗澡也會唱歌，但失誤時可能會唱更大聲舒壓。

對於明年目標，除了希望能在金手套、最佳九人繼續完成連霸外，江坤宇更希望能夠球隊能夠拿到3連霸。而他今天穿著黑底白線條西裝也十分亮眼，「我覺得滿好看的，加上西裝店老闆也強力推薦。」