疫情趨緩，中央口罩政策將於12月1日鬆綁，台中市民政局長吳世瑋表示，過去2年多，市府透過開設快打站鼓勵民眾踴躍接種新冠肺炎疫苗，完善城市防護力，至今幼童、長者疫苗覆蓋率為六都最高，且全市疫苗致死率0.14％、為六都第二低，顯示快打站政策奏效。

吳世瑋指出，新冠疫情在國內爆發後，市長盧秀燕持續推動各項防疫措施，包括設置前進指揮所、疫苗快打站、溫暖助防疫等，全力守護民眾健康，更結合民政、衛政、區里及學校系統，去年6月至今已開設5028場次快打站、服務近199萬人次接種疫苗，提高疫苗覆蓋率。

截至目前為止，6個月至5歲幼童完成第1、2劑疫苗接種者，以及65歲長者完成第5劑疫苗接種者，台中市人數都名列六都第1；也因為疫苗覆蓋率高，吳世瑋拿出統計數據說，台中市在今年5、6月疫情擴散期間，確診者及因確診死亡者人數雖攀升，但市府7月緊急開設9天快打站，也讓台中市染疫死亡率下降至164人，8月則降至79人。

吳世瑋強調，快打站開設天數與該期間確診者死亡人數增加有正相關，也因此，市府在9月及10月疫情再升溫時，再度開設10天快打站，台中市11月確診死亡人數也再度呈下降趨勢，至今台中市全市確診死亡率為0.14％，在六都中僅次於桃園。