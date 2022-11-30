情侶間適度的愛愛可以增進感情，但如果突然異常出血，一定要趕快就醫檢查。一名女網友透露，近期和男友發生肌膚之親時，對方突然驚喊「出事了」，她低頭一看才知道下體大量出血，但因為生理期才剛結束，完全不曉得究竟是什麼原因造成。就醫診斷後發現，她的子宮頸有發炎、紅腫的情況。

原PO在論壇《Dcard》發文表示，日前和男友首度出遠門遊玩，特地訂了一間絕美的民宿，暗自心想「要戰他個300回合！」不料，男友才提槍上陣沒5分鐘，突然驚慌失措地大喊：「X！出事了！命案現場」，原PO低頭一看，發現自己的下體大量出血，但她直覺不是月經，納悶地說：「上上禮拜才來完」。

「我當下只想挖洞埋了自己！」原PO尷尬表示，事後兩人默默地到浴室洗淨身體，男友更納悶地說，「聞到不一樣的味道」，並不斷關心原PO的身體狀況。原PO描述，「用看的就知道不是經血，而且蠻多的」，反而像是受傷流出的鮮血，不過完全沒有痛感，讓她擔心是癌症找上門。

最後，原PO就醫診斷發現是「子宮頸發炎紅腫」，再加上性行為的衝撞才導致濺血，經過內診和超音波檢查後並無大礙，不過更詳細的情況，要等做完抹片檢查後才能確認。

貼文曝光後，引起網友熱烈討論，不少過來人分享經驗，「我之前也是流一大堆血，結果過沒幾天月經就來了」、「我跟男友也有過類似經驗，做到一半整個床都是血，最後發現是男友包皮繫帶有撕裂小傷口」、「我有這樣過，也是當下沒感覺，後來去檢查發現子宮頸出血，要吃藥」、「前陣子也有一樣的事情發生，後來去檢查是瘜肉，要趕快去婦產科檢查」。