兩岸在90年代李登輝與江澤民執政時期，除檯面上海基、海協扮演「白手套」負責協商外，檯面下另有祕密溝通管道，由「李辦」主任蘇志誠與「江辦」主任曾慶紅直接指揮兩岸密使小組進行具有授權的對話，時間約長達10年。

兩岸祕密協商10年

蘇志誠與曾慶紅，是兩岸密使的「核心樞紐」，但實際執行祕密溝通任務者，是由兩岸最高當局指定的密使小組負責，台方由曾永賢、張榮豐統籌，陸方則由中共解放軍總政聯絡部長葉選寧（又名岳楓）協調聯繫；曾、葉兩人扮演著兩岸密使「聯絡窗口」。

李拋出兩國論掀波

調查局國際情報部門出身的曾永賢，是李登輝舊識。葉選寧早年曾參與中共對台工作領導小組，解放軍中將，曾任政協委員；中共十大元帥葉劍英之子，前廣東省長葉選平胞弟。

兩岸密使從90年代初，持續運作到1999年7月李登輝提出「兩國論」才結束，曾分別在香港、澳門、日本、越南、泰國、新加坡進行溝通對話。

據稱，1992年法國、美國先後出售幻象和F16戰機給台灣，李登輝事前派曾永賢探詢楊尚昆反應。據說楊尚昆一派鎮定笑稱：「批評還是會批評的！」

1992年8月，李登輝領導的國統會即將做出關於《一個中國涵義》決議，曾永賢在北京會晤中共黨政部門決策官員時，也曾針對台灣即將務實處理「一個中國」原則的考量，適時與北京高層幕僚廣泛諮商。

1995年1月30日，江澤民在除夕發表「江八點」，當時不知兩岸存在密使管道的陸委會發言人高孔廉曾說「重彈舊調，沒有新義」。

張榮恭赴北京摸底

大年初四，李登輝即糾正此說，指「江八點」很重要，要審慎回應。大年初六，張榮恭即接獲蘇志誠密令趕赴北京，會晤起草「江八點」的國台辦研究局長邢魁山，探詢北京決策考量。

1998年8月，辜汪上海會晤前兩月，張榮恭也曾奉蘇志誠指示訪問國台辦主任陳雲林、海協會長汪道涵，進行「摸底」；1999年8月，「兩國論」餘波盪漾，張榮恭再度奉命密訪已轉任香港中聯辦台務部部長的邢魁山，探詢北京動向。

兩岸藉密使直接對話，確實更有利兩岸當年對彼此的了解。但這畢竟不是常態，「兩國論」後密使接觸無疾而終，及至阿扁上台，密使年代終告結束。